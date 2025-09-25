Milano 16:00
42.282 -0,33%
Nasdaq 16:00
24.218 -1,16%
Dow Jones 16:00
45.935 -0,40%
Londra 16:00
9.231 -0,21%
Francoforte 16:00
23.500 -0,71%

Wall Street in ribasso nonostante economia in salute, crolla CarMax dopo i conti

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Si muove in ribasso Wall Street, con l'attenzione degli investitori sui dati macroeconomici e sulle dichiarazioni dei banchieri centrali statunitensi.

Prima della campanella, è emerso che l'economia statunitense è cresciuta a un solido +3,8% nel secondo trimestre del 2025, molto più della stima preliminare e al ritmo più veloce in quasi due anni. Inoltre, le richieste di sussidi disoccupazione settimanali sono scese a 218 mila unità e gli ordini di beni durevoli ad agosto sono salitia sorpresa del 2,9% su mese.

Nonostante i solidi risultati del PIL odierni, l'attenzione principale di questa settimana è rivolta al rapporto sull'inflazione di domani.

Il membro del board della Fed Stephen Miran ha affermato che la banca centrale statunitense rischia di danneggiare l'economia se non si muove rapidamente verso tassi di interesse più bassi. Secondo Miran, i funzionari della Fed possono attuare rapidamente una serie di tagli più ampi per raggiungere il livello neutrale, piuttosto che procedere lentamente nel corso dell'anno: "La mia opinione è che possiamo arrivarci con una serie molto breve di tagli di 50 punti base, riaggiustare la politica monetaria e poi procedere con maggiore cautela una volta raggiunto il traguardo".

Oggi sono in calendario numerosi interventi di funzionari Fed. In particolare, la vicepresidente della Fed per la supervisione Michelle Bowman parlerà a Washington, mentre il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee parteciperà a un dibattito sull'economia nel Michigan.

Sul fronte politico, la Casa Bianca ha incaricato le agenzie federali di preparare piani di licenziamenti di massa in vista di un potenziale shutdown governativo il 1° ottobre, discostandosi dalla consueta prassi dei congedi temporanei. La direttiva è in linea con la spinta del presidente Trump a ridurre la forza lavoro federale. Il rischio di un shutdown rimane elevato, mentre il Congresso fatica a raggiungere un accordo sui finanziamenti.

Tra i titoli interessati da annunci societari, Starbucks ha dichiarato che chiuderà negozi ed eliminerà 900 posti di lavoro in uno sforzo di ristrutturazione da 1 miliardo di dollari, CarMax ha segnalato un calo a sorpresa delle vendite comparabili e un utile in calo più delle attese, Chevron ha stimato un impatto trimestrale fino a 400 milioni di dollari dall'acquisizione di Hess.

Guardando ai principali indici, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 45.992 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500, che retrocede a 6.588 punti, ritracciando dello 0,76%. In rosso il Nasdaq 100 (-1,07%); sulla stessa linea, in discesa l'S&P 100 (-0,82%).
