Zurich, Scaroni: Obiettivo di crescita organica sul mercato Italiano

(Teleborsa) - Zurich Italia e Zurich Bank inaugurano la nuova sede in via Santa Margherita 11 a Milano, vicinissima al teatro alla Scala ma anche al quadrilatero della moda ed al cuore della finanza Milanese. L’edificio si propone come simbolo di, offrendo uno spazio aperto alla condivisione, allo scambio di conoscenze e alla promozione della cultura finanziaria e assicurativa."Questa sede ci permette di restare vicini ai nostri clienti e di dialogare con l’intero sistema finanziario milanese. Vogliamo che diventi un: un luogo vivo, accessibile e aperto a momenti di confronto e crescita." – ha dichiarato durante l'inaugurazione Bruno Scaroni, Country CEO di Zurich Italia – "È un segnale concreto della volontà di Zurich di, a conferma della strategia di crescita e di rafforzamento nel lungo periodo, offrendo soluzioni di protezione innovative che tengano insieme tutte le dimensioni rilevanti per le persone e le imprese – dal patrimonio alla salute, dalla sicurezza quotidiana alla pianificazione di lungo periodo".In questa prospettiva il piano terra della nuova sede Zurich ospiterà fino al 15 gennaio 2026 la mostra "of Gian Paolo Barbieri", realizzata in collaborazione con la galleria 29 Arts In Progress. L’esposizione riuniscedagli anni ’60 ai 2000.Eternal Elegance è un percorso espositivo che celebra la forza immaginifica di Barbieri e la sua capacità di trasformare ogni scatto in una storia. Le sue immagini esprimono una bellezza che è sempre anche pensiero, gesto, costruzione teatrale. Fin dagli anni Sessanta, Barbieri ha dato un, contribuendo a costruire il mito dei. Accanto a loro, ha raccontato l’energia di una stagione irripetibile, quella della moda come cultura e della fotografia come arte.Gli uffici di via Santa Margherita 11 ospiteranno ile una parte significativa della distribuzione assicurativa di Zurich. Al piano interrato del palazzo, 440 mq sono dedicati a sale conferenza disponibili per formazione ed eventi. Conosciuto storicamente come Casa Oldrati, l'edificio, ampio, unisce eredità storica e contemporaneità. Gli spazi interni, luminosi e rifiniti con materiali di pregio, sono stati pensati per favorire collaborazione, benessere e trasparenza. Il palazzo vanta– LEED, BREEAM e WELL – che ne attestano la qualità sotto il profilo ambientale, architettonico e umano.La nuova sede di Zurich testimonia quindi la volontà del gruppo di investire in Italia, come ha spiegato Scaroni: "Zurich ha già investito molto sul mercato italiano; tre anni fa abbiamo lanciato questa nuova banca e siamo stati forse l'unica realtà negli ultimi decenni a ricevere una licenza bancaria da parte di Banca d'Italia. Questo dimostra lada parte del Gruppo Zurich e il suo percepito sul mercato italiano. Non vogliamo crescere in maniera inorganica, perché le occasioni di acquisizione sono opportunità che si possono presentare o meno sul mercato., tuttavia,, e questo vuol dire crescere con la nostra rete di agenzie e di consulenti finanziari, usando nuovi operatori e, auspicabilmente, con loro, nuovi clienti".All'inaugurazione della nuova sede ha partecipato anche il, che ha ringraziato il CEO e Zurich Italia per gli investimenti che stimoleranno l'economia del capoluogo.