Amazon, maxi-intesa da 2,5 miliardi con la Ftc per abbonamenti Prime

(Teleborsa) - Amazon
pagherà 2,5 miliardi di dollari
per chiudere la causa avviata dalla Federal Trade Commission
(Ftc), che aveva accusato il colosso di Seattle di aver ingannato i clienti inducendoli a sottoscrivere abbonamenti Prime
e rendendone difficile la cancellazione.
L’accordo prevede 1 miliardo di dollari
in sanzioni civili
– la multa più alta mai inflitta dall’agenzia – e 1,5 miliardi destinati ai consumatori coinvolti
. Secondo la Ftc, i clienti idonei sono quelli che potrebbero essersi iscritti al servizio tramite il "Single Page Checkout
" di Amazon tra il 23 giugno 2019 e il 23 giugno 2025.
La causa, intentata due anni fa presso il tribunale distrettuale di Seattle, contestava oltre un decennio di presunte violazioni, tra cui la mancata osservanza del Restore Online Shoppers’ Confidence Act
del 2010. Amazon
non ha comunque ammesso alcuna colpa nell’accordo.