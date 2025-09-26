BF, sottoscritto accordo per ingresso nel capitale sociale di Consorzi Agrari d’Italia

(Teleborsa) - È stato sottoscritto untra Cassa Depositi e Prestiti, per conto del comparto Fondo Nazionale Strategico (“FNS”) del patrimonio destinato Patrimonio Rilancio, B.F., Banca del Fucino (“BdF”), Quinto Giro Investimenti (“QG”), Consorzi Agrari d’Italia (“CAI”), Consorzio Agrario dell’Emilia (il “Consorzio Emilia”), Consorzio Agrario del Nord-Est (il “Consorzio Nord-Est”), Consorzio Agrario del Tirreno (il “Consorzio Tirreno”), Consorzio Agrario di Siena (il “Consorzio Siena”), Società Consortile Consorzi Agrari (la “Consortile Consorzi Agrari”), Consorzio Agrario Centro-Sud (il “Consorzio Centro-Sud”) e Consorzio Agrario Adriatico (il “Consorzio Adriatico” e, insieme al Consorzio Emilia, al Consorzio Nord-Est, al Consorzio Tirreno, al Consorzio Siena, alla Consortile Consorzi Agrari e al Consorzio Centro-Sud, i “Consorzi”), conseguente alla presentazione da parte di CAI della richiesta di intervento al FNS (l’”Intervento”).L’accordo di investimento disciplina i termini e le condizioni dell’Intervento e prevede un, che verrà sottoscritto e liberato in denaro dal FNS (quale “Investitore”) e da BF, BdF e QG, quali soggetti interessati ad assumere il ruolo di co-investitori del FNS (i “Co-Investitori”), subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, secondo le seguenti: la prima tranche di 76 milioni e la seconda tranche di 69 milioni.Il prezzo di emissione unitario dell’aumento di capitale, identico per la prima e la seconda tranche, è stato determinato sulla base del valore di mercato del gruppo di società facente capo a CAI alla data del 31 dicembre 2024, fissato in 329 milioni.Con esclusivo riferimento alla, CAI si riserva il diritto di proporre la designazione di uno o più co-investitori in aggiunta o sostituzione di BF, fermo restando l’ammontare complessivo della seconda tranche e il prezzo di emissione, e a condizione che il FNS non si opponga alla suddetta proposta.Le somme rivenienti dall’aumento di capitale sociale saranno destinate all’utilizzo indicato nel piano di utilizzo dei fondi trasmesso da CAI al FNS nel contesto della presentazione della richiesta di Intervento. In particolare, i fondi saranno destinati addei poli industriali di eccellenza e della rete commerciale di CAI e ad implementare innovazione e ricerca e sviluppo per un supporto end-to-end degli agricoltori, valorizzando il modello di CAI sul territorio nazionale e a livello internazionale.Allo stato, si prevede che l’aumento di capitale abbia esecuzione, quanto alla, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive pattuite nell’interesse del FNS, e, pertanto, dal medesimo rinunciabili in tutto o in parte.