Milano
25-set
0
0,00%
Nasdaq
25-set
24.397
-0,43%
Dow Jones
25-set
45.947
-0,38%
Londra
25-set
9.214
-0,39%
Francoforte
25-set
23.535
-0,56%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 04.27
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+0,82%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.853,3 punti
In breve
,
Finanza
26 settembre 2025 - 03.38
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dello 0,82%, dopo aver aperto a 3.853,3.
