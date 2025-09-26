Milano 12:48
Borse europee toniche. Milano inclusa

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente americano, Donald Trump, nel comparto farmaceutico, l'arredamento e veicoli commerciali. Sul fronte di politica monetaria, il calo a sorpresa delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, quest'anno.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resistente Francoforte che segna un piccolo aumento dello 0,35%, Londra avanza dello 0,37%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,43%. Positiva anche la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,42% a 42.419 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 44.979 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Unipol avanza dell'1,78%.

Si muove in territorio positivo Generali Assicurazioni, mostrando un incremento dell'1,72%, che ha collocato il primo bond Restricted Tier 1 per 500 milioni di euro.

Bilancio positivo per Banca Popolare di Sondrio, che vanta un progresso dell'1,40%.

Sostanzialmente tonico BPER, che registra una plusvalenza dell'1,30%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -2,00%, dopo il crollo della vigilia su nuove accuse di Morpheus Research, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gestione del marchio. La società ha confermato "con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".

Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita dell'1,93%.

Si muove sotto la parità Amplifon, evidenziando un decremento dell'1,11%.

Contrazione moderata per Stellantis, che soffre un calo dello 0,99%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Credem (+2,54%), Banco di Desio e della Brianza (+1,86%), Cembre (+1,70%) e Avio (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Philogen, che continua la seduta con -2,60%.

Sotto pressione Technoprobe, che accusa un calo del 2,16%.

Scivola Ariston Holding, con un netto svantaggio dell'1,67%.
