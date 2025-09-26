Borse europee toniche. Milano inclusa

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente americano, Donald Trump
, nel comparto farmaceutico, l'arredamento e veicoli commerciali. Sul fronte di politica monetaria
, il calo a sorpresa delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve
, quest'anno.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,59%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resistente Francoforte
che segna un piccolo aumento dello 0,35%, Londra
avanza dello 0,37%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,43%. Positiva anche la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,42% a 42.419 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 44.979 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Unipol
avanza dell'1,78%.
Si muove in territorio positivo Generali Assicurazioni
, mostrando un incremento dell'1,72%, che ha collocato il primo bond Restricted Tier 1 per 500 milioni di euro.
Bilancio positivo per Banca Popolare di Sondrio
, che vanta un progresso dell'1,40%.
Sostanzialmente tonico BPER
, che registra una plusvalenza dell'1,30%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli
, che ottiene -2,00%, dopo il crollo della vigilia su nuove accuse di Morpheus Research, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gestione del marchio. La società ha confermato "con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".
Seduta negativa per STMicroelectronics
, che mostra una perdita dell'1,93%.
Si muove sotto la parità Amplifon
, evidenziando un decremento dell'1,11%.
Contrazione moderata per Stellantis
, che soffre un calo dello 0,99%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Credem
(+2,54%), Banco di Desio e della Brianza
(+1,86%), Cembre
(+1,70%) e Avio
(+1,69%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Philogen
, che continua la seduta con -2,60%.
Sotto pressione Technoprobe
, che accusa un calo del 2,16%.
Scivola Ariston Holding
, con un netto svantaggio dell'1,67%.