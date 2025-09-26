Comtel acquista il 10,7% del Gruppo SAE per 3,65 milioni di euro

Comtel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia e nelle soluzioni di multiconnettività, ha approvato un'operazione avente ad oggetto l'del capitale sociale di quest'ultima, conferendo all'Amministratore Delegato i necessari poteri per la sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale vincolante, la cui esecuzione è prevista entro la fine dell'esercizio 2025.SAE è un gruppo editoriale indipendente che riuniscequali Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara, La Nuova Sardegna e Paese Sera, oltre allaattiva nella pubblicità digitale e negli eventi.In considerazione della natura di parte correlata di Nextaly (in quanto socio di controllo di Comtel nonché soggetto indirettamente controllato dal presidente Davide Cilli), l'operazione si configura qualeIldi acquisto della partecipazione, pari a, sarà corrisposto senza impatti di cassa, tramite compensazione con crediti di pari importo in essere verso il venditore o che saranno oggetto di cessione in favore di quest'ultimo.L'operazione rientra nelle linee strategiche della società comunicate nel contesto della quotazione, con particolare riferimento all'intenzione della società di perseguire, volte ad acquisire partecipazioni in player operanti in settori di attività complementari che integrino e arricchiscano l'offerta esistente, nonché in operatori che dispongano di soluzioni e/o competenze complementari a quelle di Com.Tel o che operino in aree geografiche ad oggi non coperte o in settori industriali in cui Com.Tel è meno presente. Infatti, l'ingresso in SAE consente a Comtel di instaurare sinergie operative e commerciali dirette sia con il core business editoriale sia con le attività di comunicazione del gruppo.SAE ha registrato, per l'esercizio conclusosi al 31 marzo 2024,consolidati per 82,8 milioni di euro, unconsolidato pari a 6,5 milioni di euro e unfinanziario netto consolidato pari a 22,3 milioni di euro."Questa operazione rappresenta un passo rilevante nell'espansione in settori adiacenti ad alto potenziale di crescita - dichiara l'- portiamo la nostra esperienza nella multiconnettività a supporto di un gruppo editoriale che sta innovando profondamente il modo di fare informazione e comunicazione. L'integrazione delle nostre soluzioni tecnologiche con i progetti di SAE permetterà di creare nuove opportunità di crescita e di efficienza per entrambe le realtà. Inoltre, grazie alla partecipazione al Gruppo SAE, si aprono prospettive di sviluppo nel settore Audio & Video (una delle quattro practice di Comtel) e di connettività per i grandi eventi collaborando con le agenzie di Comunicazione di SAE Communication".