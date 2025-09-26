Cybersecurity: Exein e Kontron annunciano partnership strategica

(Teleborsa) - Passo importante per l’ecosistema europeo delladue tra i principali innovatori del settore uniscono le forze per affrontare insieme le sfide di un mondo sempre più connesso.annunciano una partnership strategica che integrerà le tecnologielle soluzioni di ultima generazione di Kontron.Grazie a questa collaborazione - si legge nella nota -entano una funzionalità di sicurezza standard diarricchendo il portafoglio prodotti di Kontron con una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche in continua evoluzione. Dati pubblicati lo scorso luglio hanno evidenziato che, nel secondo trimestre del 2025, gli attacchi informatici globali sono aumentati del 21% su base annua, con l’Europa che ha registrato la crescita più elevata tra tutte le regioni: +22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.PerBusiness Developer IoT Software di Kontron Europe, ha dichiarato: “Con questa partnership ampliamo il nostro portafoglio di soluzioni di cybersecurity per coprire l’intero spettro dei potenziali scenari di minaccia. Andando ben oltre i tradizionali antivirus e strumenti di sicurezza, integriamo la resilienza direttamente in tutti i prodotti embedded, siano essi greenfield o brownfield, creando così un nuovo livello di fiducia e protezione per i nostri clienti, dall’Edge al Cloud.”“Siamo orgogliosi di collaborare con un leader del settore IoT come Kontron per portare la embedded cybersecurity su scala globale. Integrando la tecnologia di Exein all’interno delle soluzioni di Kontron, stiamo creando un nuovo standard di sicurezza, offrendo a produttori e operatori resilienza, conformità e tranquillità. Questa partnership rappresenta un momento decisivo per la cybersecurity europea, perché insieme stiamo rafforzando il posizionamento dell’Europa come leader globale nella protezione del futuro connesso", ha dichiaratofondatore e CEO di Exein.