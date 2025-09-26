Milano 14:20
42.565 +0,76%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 14:20
9.262 +0,52%
Francoforte 14:20
23.677 +0,61%

Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la raccomandazione "Buy" (visto l'upside potenziale del 64%) e abbassato il prezzo obiettivo a 20,0 euro per azione (dai precedenti 21,0 euro) sul titolo Digital Bros, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.

Digital Bros Group ha pubblicato ieri sera i risultati annuali per l'anno fiscale 2025/26. Con un fatturato di 93,6 milioni di euro (-20%) e un EBITDA di 33,5 milioni di euro (-20%), i risultati sono in linea con le aspettative, scrivono gli analisti. In particolare, si è registrata una solida generazione di free cash flow (FCF) di 12,0 milioni di euro, nonostante i deboli utili.

"Le prospettive sono molto positive, con previsioni di crescita di ricavi e utili, oltre a una continua generazione di cassa - si legge nella ricerca - Si prevede che un contributo forte o molto forte da parte di Wuchang e dei titoli in arrivo guiderà un andamento positivo nel prossimo anno fiscale. I ratio di valutazione rimangono estremamente bassi".
Condividi
```