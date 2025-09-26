Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la raccomandazione
"Buy
" (visto l'upside potenziale del 64%) e abbassato il prezzo obiettivo
a 20,0 euro
per azione (dai precedenti 21,0 euro) sul titolo Digital Bros
, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.
Digital Bros Group ha pubblicato ieri sera
i risultati annuali per l'anno fiscale 2025/26. Con un fatturato di 93,6 milioni di euro (-20%) e un EBITDA di 33,5 milioni di euro (-20%), i risultati sono in linea con le aspettative, scrivono gli analisti. In particolare, si è registrata una solida generazione di free cash flow
(FCF) di 12,0 milioni di euro, nonostante i deboli utili.
"Le prospettive sono molto positive, con previsioni di crescita di ricavi e utili, oltre a una continua generazione di cassa - si legge nella ricerca - Si prevede che un contributo forte o molto forte da parte di Wuchang e dei titoli in arrivo guiderà un andamento positivo nel prossimo anno fiscale. I ratio di valutazione rimangono estremamente bassi
".