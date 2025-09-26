Ecomembrane, perdita semestrale sale a 2,4 milioni di euro. Ricavi +38% con M&A

Ecomembrane

società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha comunicato che iammontano a 8,1 milioni di euro nel, con un incremento di 2,3 milioni (+38,3%) rispetto al periodo precedente. Tale incremento è principalmente ascrivibile: alla Capogruppo (+23% stand alone) e al contributo della SBS Solar, pari ad 698 migliaia, laddove i ricavi nel primo semestre 2024 erano invece marginali.L'è pari a -1,8 milioni di euro (-1,4 milioni nel periodo precedente) di cui circa -630 mila ascrivibili al business solare nel quale sono attualmente in corso diversi significativi progetti che si stima possano già realizzarsi nel corso dell'esercizio 2025, in particolare si segnala la commessa Romea i cui lavori sono iniziati solo nel secondo semestre dall'anno. Ilè di -2,4 milioni di euro, (1H2024 a -2,0 milioni).L'presenta un saldo complessivo positivo di 5,1 milioni di euro (5,4 milioni al 31 dicembre 2024) essendo la Liquidità, pari a 9,8 milioni, superiore rispetto ai debiti finanziari pari a 4,7 milioni."Il volume d'affari del Gruppo registra una importante crescita, trainata in particolare dai dati della Capogruppo, nonostante il mercato americano sia stato fortemente penalizzato dall'incertezza sui dazi - ha commentato l'- La Ecomembrane è oggi impegnata a realizzare il significativo backlog di ordini afferente principalmente commesse in Italia su impianti incentivati dal decreto Biometano. Il business del solare riteniamo possa dare nel secondo semestre buoni risultati con l'avvio della commessa Romea, partita a luglio scorso, ed alcune importanti iniziative di sviluppo autorizzativo sulle quali la società sta lavorando con l'obiettivo di concluderle entro la fine dell'anno".