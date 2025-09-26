Fervi, ricavi e utili in calo a doppia cifra nel primo semestre

Fervi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha chiuso ilconpari a circa 25,1 milioni di euro, rispetto a 29,1 milioni al 30 giugno 2024, in diminuzione di circa il 13,7%. Il decremento di 4 milioni è principalmente imputabile al rallentamento dell'attività industriale di cui ha risentito in particolare la controllata Rivit già a partire dal quarto trimestre 2024.L'si riduce di 845 mila euro rispetto al paritetico periodo del 2024, principalmente per il mancato assorbimento di costi fissi legato alla diminuzione del fatturato; l'incidenza dell'EBITDA sul fatturato pari al 14% diminuisce dell'1% rispetto al semestre 2024.Ilconsolidato Adjusted, esclusi i costi non ricorrenti e l'ammortamento del Know How derivante dall'acquisizione della Rivit Srl 2021 (ammortizzato in 4 anni), al netto delle relative imposte, è pari a 1,8 milioni di euro contro 2,4 milioni del primo semestre 2024. Il risultato netto consolidato è pari a 1,2 milioni di euro, contro 1,9 milioni del primo semestre 2024.Laconsolidata è negativa (indebitamento netto) per 5,95 milioni di euro al 30 giugno 2025, contro indebitamento netto pari a 8,05 milioni di euro al 31 dicembre 2024."Il risultato del primo semestre del 2025, risentendo della generale debolezza dei mercati cominciata a partire dal secondo semestre del 2023 e proseguita per tutto il 2024, complice anche la crescente incertezza della situazione geopolitica mondiale e della contrazione della produzione industriale a livello europeo - ha commentato l'- In tale contesto il Gruppo sta mettendo in atto una serie di iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento dei margini di primo livello ed il contenimento dei costi fissi, con l'obiettivo di consolidare i flussi di cassa a supporto dell'attività di sviluppo commerciale"."Nel primo semestre del 2025 il Gruppo ha infatti mantenuto una redditività, in termini percentuali, in linea con il medesimo periodo dell'esercizio precedente nonostante il significativo calo dei ricavi a testimonianza di un controllo continuo sulla marginalità di primo livello e sul contenimento dei costi fissi, generando al contempo circa 3 milioni di euro di", ha aggiunto.