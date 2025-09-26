Ilpra, ricavi in crescita a doppia cifra ma utile in calo nel 1H 2024

(Teleborsa) - Il Gruppo ILPRA
ha archiviato il primo semestre 2025 con ricavi pari a 34,5 milioni di euro
, in crescita del 28,7% rispetto al 30 giugno 2024 (26,8 milioni). I Ricavi realizzati in Italia
sono pari a 10,9 milioni (+15,1% vs 1H 2024) e rappresentano il 31% del totale (35% al 30 giugno 2024); i Ricavi realizzati all’Estero
sono pari a 23,7 milioni (+36,0% vs 1H 2024) e rappresentano il 69% del totale
(65% al 30 giugno 2024).
Il Valore della Produzione
si incrementa del 25,3% a 42,4 milioni
.
L’EBITDA
è in leggero calo da 5,9 milioni del 1H 2024 a 5,4 milioni di quest'anno. L’EBITDA margin è pari al 15,8% dal 22,1% del periodo di confronto. La contrazione dello stesso è anche dovuta alla marginalità ancora inespressa delle ultime società acquisite e dalle aperture delle nuove filiali; oltre all’incremento dei costi del personale, prevalentemente figure improduttive, destinate alla strutturazione del gruppo e per supportarne la crescita nei prossimi anni.
L’Utile Netto si attesta a 1,6 milioni, in riduzione rispetto a 2,2 milioni al 30 giugno 2024, mentre l’Utile Netto di pertinenza delGruppo
è pari a 1,2 milioni, rispetto a 1,8 milioni del 1H 2024.
L’Indebitamento Finanziario Netto
cifra in 18,9 milioni, in riduzione da 20,1 milioni di fine anno 2024, con disponibilità liquide per 18,5 milioni (14,1 milioni al 31 dicembre 2024).