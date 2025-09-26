Ilpra, ricavi in crescita a doppia cifra ma utile in calo nel 1H 2024

ILPRA

(Teleborsa) - Il Gruppoha archiviato il primo semestre 2025 con, in crescita del 28,7% rispetto al 30 giugno 2024 (26,8 milioni). I Ricavi realizzati insono pari a 10,9 milioni (+15,1% vs 1H 2024) e rappresentano il 31% del totale (35% al 30 giugno 2024); i Ricavi realizzati all’sono pari a 23,7 milioni (+36,0% vs 1H 2024) e rappresentano il 69% del totale(65% al 30 giugno 2024).Ilsi incrementa del 25,3% aL’è in leggero calo da 5,9 milioni del 1H 2024 a 5,4 milioni di quest'anno. L’EBITDA margin è pari al 15,8% dal 22,1% del periodo di confronto. La contrazione dello stesso è anche dovuta alla marginalità ancora inespressa delle ultime società acquisite e dalle aperture delle nuove filiali; oltre all’incremento dei costi del personale, prevalentemente figure improduttive, destinate alla strutturazione del gruppo e per supportarne la crescita nei prossimi anni.L’Utile Netto si attesta a 1,6 milioni, in riduzione rispetto a 2,2 milioni al 30 giugno 2024, mentre l’è pari a 1,2 milioni, rispetto a 1,8 milioni del 1H 2024.L’cifra in 18,9 milioni, in riduzione da 20,1 milioni di fine anno 2024, con disponibilità liquide per 18,5 milioni (14,1 milioni al 31 dicembre 2024).