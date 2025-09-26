Longino & Cardenal, ricavi ed Ebitda in calo nel 1H 2025

(Teleborsa) - I risultati del primo semestre 2025 di Longino & Cardenal mostrano, al netto della performance negativa e degli oneri straordinari legati alla chiusura della controllata di NY, unarispetto al contesto globale con una. Isono pari a 16,8 milioni di euro, in flessione rispetto 17,3 milioni al 30 giugno 2024.Ilsi attesta a 4,1 milioni (4,2 mln al netto di NY) in lieve diminuzione rispetto a 4,3 milioni realizzati al 30 giugno 2024, con una dinamica differente tra le società del Gruppo.L’si attesta a 0,1 milioni in diminuzione rispetto a 0,3 milioni nel primo semestre del 2024. Al netto della performance negativa della controllata di NY, l’EBITDA ammonta a 0,5 milioni, evidenziando una crescita rispetto al primo semestre 2024.Al netto del risultato della filiale di NY e delle poste non ricorrenti per complessivi 0,8 milioni (pressoché riconducibili ai costi straordinari di chiusura della filiale americana), l’consolidato si attesta a 0,2 milioni, in miglioramento rispetto al sostanziale pareggio del primo semestre 2024.Ilè negativo per 1,3 milioni e si confronta con un perdita netta di 0,2 milioni al 30 giugno 2024.L’cifra in 6,0 milioni e rimane invariato rispetto al 31 dicembre 2024, nonostante l’assorbimento di cassa causato dalla filiale americana nei primi mesi dell’anno, a prova della capacità del Gruppo di generare flussi di cassa positivi.