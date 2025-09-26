Masi Agricola, erogato finanziamento per 40 milioni di euro da pool di banche

(Teleborsa) - Masi Agricola
, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha comunicato che si sono avverate le condizioni sospensive
all'erogazione del finanziamento
previste dal contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro
, sottoscritto con un pool di primari istituti finanziari ed è, conseguentemente, avvenuta l'erogazione di tutto l'importo finanziato
. Nel contesto dell'operazione, l'indebitamento a medio-lungo termine pregresso è stato integralmente rimborsato.