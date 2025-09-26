Mercati europei positivi con Piazza Affari trainata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, che migliorano nel pomeriggi
o, nonostante le rinnovate incertezze sul fronte commerciale
a causa degli annunci della Casa Bianca: dal primo ottobre partiranno nuove tariffe del 100% sui farmaci con marchio registrato e del 25% sugli autocarri pesanti, mentre altri dazi riguarderanno mobili da cucina e da bagno (50%) e arredi imbottiti (30%). Il "chiaro massimale tariffario onnicomprensivo del 15% rappresenta per le esportazioni dell'UE una polizza assicurativa che non si verificheranno dazi più elevati per gli operatori economici europei", ha rassicurato oggi il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill.
Sul fronte macroeconomico, il prodotto interno lordo
della Spagna
è cresciuto dello 0,8% nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, un ritmo più rapido dello 0,7% preliminare indicato a luglio. La fiducia dei consumatori
in Italia
è salita a settembre, mentre quella delle imprese del manifatturiero è rimasta sui livelli del mese prima, appena sotto le attese, secondo i dati diffusi da Istat.
Negli Stati Uniti
, la spesa per i consumi
, che rappresenta più di due terzi dell'attività economica, è aumentata dello 0,6% il mese scorso, dopo un aumento dello 0,5% a luglio, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio. Al netto delle componenti volatili del cibo e dell'energia, l'indice dei prezzi PCE
è aumentato dello 0,2% il mese scorso, dopo il +0,2% di luglio. Nei 12 mesi fino ad agosto, l'inflazione core è aumentata del 2,9% dopo il +2,9% di luglio.
Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA
, che sale a quota 1,17. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,54%. Seduta positiva per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,59%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
avanza dello 0,72%, si muove in territorio positivo Londra
, mostrando un incremento dello 0,76%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,86%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,99%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.231 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,45%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,22%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unipol
(+3,17%), Generali Assicurazioni
(+2,64%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,53%) e BPER
(+2,38%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -2,53%. Sotto pressione Brunello Cucinelli
, con un forte ribasso dell'1,69%. Fiacca Campari
, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%. Discesa modesta per Stellantis
, che cede un piccolo -1,31%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Banco di Desio e della Brianza
(+3,46%), doValue
(+1,94%), Avio
(+1,90%) e De' Longhi
(+1,88%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su GVS
, che prosegue le contrattazioni a -2,56%. Soffre Technoprobe
, che evidenzia una perdita del 2,33%. Preda dei venditori Ariston Holding
, con un decremento del 2,15%. Si concentrano le vendite su Zignago Vetro
, che soffre un calo del 2,05%.