Mercati europei positivi con Piazza Affari trainata dalle banche

(Teleborsa) -o, nonostante lea causa degli annunci della Casa Bianca: dal primo ottobre partiranno nuove tariffe del 100% sui farmaci con marchio registrato e del 25% sugli autocarri pesanti, mentre altri dazi riguarderanno mobili da cucina e da bagno (50%) e arredi imbottiti (30%). Il "chiaro massimale tariffario onnicomprensivo del 15% rappresenta per le esportazioni dell'UE una polizza assicurativa che non si verificheranno dazi più elevati per gli operatori economici europei", ha rassicurato oggi il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill.Sul fronte macroeconomico, ildellaè cresciuto dello 0,8% nel secondo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, un ritmo più rapido dello 0,7% preliminare indicato a luglio. Lainè salita a settembre, mentre quella delle imprese del manifatturiero è rimasta sui livelli del mese prima, appena sotto le attese, secondo i dati diffusi da Istat.Negli, la, che rappresenta più di due terzi dell'attività economica, è aumentata dello 0,6% il mese scorso, dopo un aumento dello 0,5% a luglio, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio. Al netto delle componenti volatili del cibo e dell'energia, l'è aumentato dello 0,2% il mese scorso, dopo il +0,2% di luglio. Nei 12 mesi fino ad agosto, l'inflazione core è aumentata del 2,9% dopo il +2,9% di luglio.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,17. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,54%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.Sulla parità lo, che rimane a quota +91 punti base, con ilche si posiziona al 3,59%.avanza dello 0,72%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,76%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,86%.Giornata di guadagni per la, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,99%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 45.231 punti. Poco sopra la parità il(+0,45%); leggermente negativo il(-0,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,17%),(+2,64%),(+2,53%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,31%.di Milano,(+3,46%),(+1,94%),(+1,90%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,33%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,05%.