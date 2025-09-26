Milano 10:23
42.462 +0,52%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 10:23
9.247 +0,36%
Francoforte 10:23
23.660 +0,53%

Milano positiva assieme ai Mercati europei. Ancora giù Cucinelli

Il presidente americano, Donald Trump, annuncia nuovi dazi

Commento, Finanza, Spread
Milano positiva assieme ai Mercati europei. Ancora giù Cucinelli
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, Nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente americano, Donald Trump, nel comparto farmaceutico, l'arredamento e veicoli commerciali. Sul fronte di politica monetaria, il calo a sorpresa delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno.

L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,167. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.743,1 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,09 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread che si mantiene a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.

Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,38%, poco mosso Londra, che mostra un +0,14%. Tonica Parigi che registra una plusvalenza dello 0,66%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 45.013 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per Banca Popolare di Sondrio, che avanza dell'1,36%.

Piccoli passi in avanti per Unipol, che segna un incremento marginale dell'1,27%.

Giornata positiva per Generali Assicurazioni (+1,1%) che ha collocato il primo bond Restricted Tier 1 per 500 milioni di euro.

Bene Ferrari che riflette un moderato aumento dello 0,99%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -8,79% dopo il crollo della vigilia su nuove accuse di Morpheus Research, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gestione del marchio. La società ha confermato "con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".

Sotto pressione STMicroelectronics, con un forte ribasso dell'1,65%.

Contrazione moderata per Leonardo, che soffre un calo dello 0,76%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank (+1,28%), Credem (+1,20%), Banco di Desio e della Brianza (+1,20%) e doValue (+1,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.

Soffre Philogen, che evidenzia una perdita dell'1,73%.

Sottotono Technoprobe che mostra una limatura dell'1,34%.
Condividi
```