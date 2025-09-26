Milano positiva assieme ai Mercati europei. Ancora giù Cucinelli

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, Nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente americano, Donald Trump, nel comparto farmaceutico, l'arredamento e veicoli commerciali. Sul fronte di politica monetaria, il calo a sorpresa delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione e il PIL USA cresciuto più del previsto, nel secondo trimestre, hanno ridotto le possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,167. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.743,1 dollari l'oncia. Poco mosso il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,09 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
che si mantiene a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%. Tra le principali Borse europee
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,38%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,14%. Tonica Parigi
che registra una plusvalenza dello 0,66%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.013 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, guadagno moderato per Banca Popolare di Sondrio
, che avanza dell'1,36%.
Piccoli passi in avanti per Unipol
, che segna un incremento marginale dell'1,27%.
Giornata positiva per Generali Assicurazioni
(+1,1%) che ha collocato il primo bond Restricted Tier 1
per 500 milioni di euro.
Bene Ferrari
che riflette un moderato aumento dello 0,99%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli
, che continua la seduta con -8,79% dopo il crollo della vigilia su nuove accuse di Morpheus Research
, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia e le strategie di posizionamento e gestione del marchio. La società ha confermato "con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".
Sotto pressione STMicroelectronics
, con un forte ribasso dell'1,65%.
Contrazione moderata per Leonardo
, che soffre un calo dello 0,76%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+1,28%), Credem
(+1,20%), Banco di Desio e della Brianza
(+1,20%) e doValue
(+1,17%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa
, che prosegue le contrattazioni a -2,27%.
Soffre Philogen
, che evidenzia una perdita dell'1,73%.
Sottotono Technoprobe
che mostra una limatura dell'1,34%.