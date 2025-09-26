Notorious Pictures, perdita semestrale sale a 2,4 milioni di euro. Ricavi +5%

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che iconsolidati delsi attestano a circa 17,6 milioni di euro (circa 16,8 milioni di nel I semestre 2024), ed evidenziano complessivamente un incremento del 5% circa.Il Margine Operativo Lordo () è pari a 6,5 milioni di euro, in aumento di 0,8 milioni (+14%) rispetto al I semestre 2024 (5,7 milioni). L'EBITDA Margin (%) si attesta al 36,8%, rispetto al 33,9% del I semestre 2024. Gli ammortamenti stanziati nel semestre, ammontano a 7,5 milioni di euro, con un incremento del 4% circa rispetto a 7,3 milioni del primo semestre 2024. Il Risultato operativo () è negativo per 1,1 milioni di euro, rispetto al I semestre 2024 (negativo per 1.563 milioni). Il risultato netto consolidato è passato da unadi 1,5 milioni per il I semestre 2024 a una perdita di 2,4 milioni di euro per il I semestre 2025.Il Gruppo registra una(indebitamento finanziario netto) per 45,3 milioni di euro, in aumento di 6,5 milioni circa rispetto a quella al 31.12.2024 che era pari ad 38,7 milioni."Il Gruppo Notorious Pictures opera in un contesto di mercato globale dinamico, attraversato da una fase di cambiamento e consolidamento - ha commentato il- La diversificazione e il presidio da parte del Gruppo di specifiche aree di business quali produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, hanno certamente messo la società nella migliore posizione per affrontare le sfide future"."Tuttavia, si deve rilevare che per il secondo anno consecutivo i bilanci delle società del Gruppo Notorious Pictures e le attività di business, sono condizionati e scontano negativamente i ritardi della pubblica amministrazione relativi all'emanazione e attuazione dei provvedimenti a sostegno dell'intero comparto cinema e audiovisivo, in particolare per quanto concerne i diversi crediti d'imposta - ha aggiunto - Auspichiamo fortemente che entro l'esercizio 2025 si possa arrivare ad una definizione e normalizzazione delle normative di riferimento, quindi aldel Gruppo".