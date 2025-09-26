Prelude, al via le negoziazioni su Euronext Access di Parigi

(Teleborsa) - Primo giorno di negoziazioni persuFondata nel 2020, Prelude è unaimpegnata nel sociale e impegnata nella creazione di alloggi a prezzi accessibili per enti locali e proprietari di. La società ha una forte attenzione alle aree rurali e ad alta pressione.Questo posizionamento di nicchia conferisce all'azienda unin un segmento di mercato con unadi alloggi sociali. Prelude mira a diventare un attore leader nello sviluppo immobiliare di alloggi sociali per le città rurali.Prelude è stata quotata tramite l'ammissione alle negoziazioni dei 2.000.000 di azioni che costituiscono il suo capitale sociale.Il prezzo di ammissione e di emissione delle azioni Prelude è stato fissato a. La capitalizzazione di mercato era dial momento della quotazione., Amministratore Delegato di Prelude, ha dichiarato: "La nostra quotazione rappresenta un traguardo importante che aumenterà la visibilità di Prelude, consentendoci al contempo di. Rafforza la nostra missione: creare alloggi a prezzi accessibili dove ce n'è più bisogno. Guardando al futuro, la nostra ambizione è quella di otteneree rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel mercato nazionale, rafforzando al contempo la posizione di Prelude come leader nello sviluppo immobiliare di edilizia sociale".