Prelude, al via le negoziazioni su Euronext Access di Parigi

(Teleborsa) - Primo giorno di negoziazioni per Prelude su Euronext Access a Parigi.

Fondata nel 2020, Prelude è una società immobiliare impegnata nel sociale e impegnata nella creazione di alloggi a prezzi accessibili per enti locali e proprietari di alloggi sociali. La società ha una forte attenzione alle aree rurali e ad alta pressione.

Questo posizionamento di nicchia conferisce all'azienda un vantaggio competitivo in un segmento di mercato con una forte domanda di alloggi sociali. Prelude mira a diventare un attore leader nello sviluppo immobiliare di alloggi sociali per le città rurali.

Prelude è stata quotata tramite l'ammissione alle negoziazioni dei 2.000.000 di azioni che costituiscono il suo capitale sociale.

Il prezzo di ammissione e di emissione delle azioni Prelude è stato fissato a 9,55 euro per azione. La capitalizzazione di mercato era di 19,1 milioni di euro al momento della quotazione.

Hervé Gévaudan, Amministratore Delegato di Prelude, ha dichiarato: "La nostra quotazione rappresenta un traguardo importante che aumenterà la visibilità di Prelude, consentendoci al contempo di accelerare la nostra crescita. Rafforza la nostra missione: creare alloggi a prezzi accessibili dove ce n'è più bisogno. Guardando al futuro, la nostra ambizione è quella di ottenere maggiore visibilità e rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel mercato nazionale, rafforzando al contempo la posizione di Prelude come leader nello sviluppo immobiliare di edilizia sociale".
