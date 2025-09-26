Prelude, al via le negoziazioni su Euronext Access di Parigi

(Teleborsa) - Primo giorno di negoziazioni per Prelude
su Euronext Access a Parigi
.
Fondata nel 2020, Prelude è una società immobiliare
impegnata nel sociale e impegnata nella creazione di alloggi a prezzi accessibili per enti locali e proprietari di alloggi sociali
. La società ha una forte attenzione alle aree rurali e ad alta pressione.
Questo posizionamento di nicchia conferisce all'azienda un vantaggio competitivo
in un segmento di mercato con una forte domanda
di alloggi sociali. Prelude mira a diventare un attore leader nello sviluppo immobiliare di alloggi sociali per le città rurali.
Prelude è stata quotata tramite l'ammissione alle negoziazioni dei 2.000.000 di azioni che costituiscono il suo capitale sociale.
Il prezzo di ammissione e di emissione delle azioni Prelude è stato fissato a 9,55 euro per azione
. La capitalizzazione di mercato era di 19,1 milioni di euro
al momento della quotazione. Hervé Gévaudan
, Amministratore Delegato di Prelude, ha dichiarato: "La nostra quotazione rappresenta un traguardo importante che aumenterà la visibilità di Prelude, consentendoci al contempo di accelerare la nostra crescita
. Rafforza la nostra missione: creare alloggi a prezzi accessibili dove ce n'è più bisogno. Guardando al futuro, la nostra ambizione è quella di ottenere maggiore visibilità
e rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel mercato nazionale, rafforzando al contempo la posizione di Prelude come leader nello sviluppo immobiliare di edilizia sociale".