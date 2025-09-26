Sara Assicurazioni, il gruppo chiude il semestre con ricavi assicurativi per 392,1 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di Sara Assicurazioni
ha approvato la Relazione Semestrale Consolidata che evidenzia ricavi assicurativi pari a 392,1 milioni di euro
, in aumento del 7,8% rispetto ai 363,8 milioni del primo semestre 2024.
Il risultato netto consolidato è pari a 46,4 milioni
, rispetto ai 43,3 milioni del primo semestre 2024. La solvibilità
di Gruppo si mantiene su livelli molto elevati (Solvency Ratio 392%).
La relazione semestrale individuale
di Sara Assicurazioni presenta una raccolta premi di 390,1 milioni di euro
, in aumento rispetto al 2024 (+7,7%) e chiude con un utile netto di 34,5 milioni
. La solvibilità della Compagnia è pari al 381%.
La controllata Sara Vita
presenta al semestre una raccolta premi pari a 61,4 milioni
e un utile netto di 9,5 milioni
. L’indice di solvibilità
si attesta al 509%.
“Siamo lieti di presentare i risultati semestrali che confermano la solidità e la qualità della nostra performance tecnica, in linea con i migliori benchmark di settore” - dichiara Alberto Tosti
, Direttore Generale del Gruppo Sara - “Il Gruppo continua a distinguersi per capacità di generare valore in modo sostenibile, grazie a una rigorosa disciplina operativa e a un’attenta gestione del rischio. Questi traguardi sono resi possibili in virtù dell’elevata professionalità dei nostri collaboratori e della stabilità del management, che garantiscono continuità strategica e affidabilità. Guardiamo quindi con fiducia al futuro, forti di fondamenta solide e di una strategia capace di coniugare crescita e resilienza a beneficio di tutti gli Stakeholder.”