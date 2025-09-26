Sguardi d'impresa: la Ferrari nelle immagini di Mimmo Frassineti, dall'archivio CDP

(Teleborsa) - CDP e Fondazione di Modena hanno inaugurato al Palazzo dei Musei la mostra "Sguardi d'Impresa", una Maranello attraverso circa 60 fotografie realizzate dal maestro Mino Frassineti.La prima parte delle foto proviene dall'archivio di CDP e sono state realizzate negli anni '80, mentre per la seconda parte è stato chiesto al maestro diper documentare come ladella Ferrari si ètrascorsi dal primo reportage."Siamo molto contenti di essere qua oggi per mostrare l'impegno di Cassa verso una componente importante della nostra attività e della nostra storia, che è la" - ha commentato Giovanni Gorno Tempini, presidente di CDP - "Grazie a queste fotografie bellissime del maestro Frassinetti possiamo assistere ad un dialogo fra il passato e presente di una storia straordinaria che è quella della Ferrari, edche emerge da questa mostra, che fa vedere proprio la storia delle persone, delle donne, degli uomini che lavorano, fanno vedere proprio la passione e la manualità."La selezione delle foto e il conseguente allestimento vogliono raccontare non solo l'eccellenza degli stabilimenti di Maranello e l'altissima precisione nella costruzione che caratterizza la Ferrari, ma anche la forza del team e il, affiancato all'che, secondo Frassinetti, anima da sempre i lavoratori del Cavallino Rampante. Caratteristica unica della mostra è quella è proprio quella di mostrare come un marchio storico come Ferrari sia stato in grado di, mantenendo però, come ha raccontato l'autore delle foto Mimmo Frassineti: "La fabbrica del 1980 era un grande capannone in cui ogni funzione era in vista, era tutto insieme in un unico grande ambiente, mentre adesso la fabbrica è diventata un complesso ipertecnologico, tutti i reparti sono separati, sono divisi, sono tra l'altro molto chiaramente individuati anche su un piano architettonico. Nello stesso tempo colpisce il fatto che l', lo spirito con cui lavorano, sia invece ancora."La mostra è anche un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità, ed è promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione.Durante l'inaugurazione, il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi ha commentato: "È bello vedere che i due momenti, 1980 e 2024, sono, ma come la storia poi influisca sul percorso delle persone. E tutto questo è unito da un filo rosso, che è questa passione che vediamo nel colore rosso della Ferrari, ma vediamo anche negli occhi delle persone che sono fotografate: passione per fare bene e per unire l'arte all'officina, unire il momento di produzione anche al momento di elevazione, quindi anche l'oggi e il domani. Noi siamo, secondo me,che dobbiamo avere di mantenere questa passione, di mantenere questa spinta, di mantenere questo ecosistema. Il vantaggio competitivo per l'Italia è dato dall', ma è dato, perché mantenere questa cultura di appartenenza e questaè quello che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo."La mostra sarà visitabile dal 26 settembre al 16 novembre al, dove sono esposti oltre sessanta scatti realizzati nel 1980 e nel 2024 presso lo storico stabilimento Ferrari di Maranello.