Sguardi d'impresa: la Ferrari nelle immagini di Mimmo Frassineti, dall'archivio CDP

(Teleborsa) - CDP e Fondazione di Modena hanno inaugurato al Palazzo dei Musei la mostra "Sguardi d'Impresa", un percorso espositivo che racconta lo stabilimento della Ferrari
a Maranello attraverso circa 60 fotografie realizzate dal maestro Mino Frassineti.
La prima parte delle foto proviene dall'archivio di CDP e sono state realizzate negli anni '80, mentre per la seconda parte è stato chiesto al maestro di tornare a Maranello
per documentare come la produzione meccanica di eccellenza
della Ferrari si è evoluta nei 44 anni
trascorsi dal primo reportage.
"Siamo molto contenti di essere qua oggi per mostrare l'impegno di Cassa verso una componente importante della nostra attività e della nostra storia, che è la storia della cultura d'impresa
" - ha commentato Giovanni Gorno Tempini, presidente di CDP - "Grazie a queste fotografie bellissime del maestro Frassinetti possiamo assistere ad un dialogo fra il passato e presente di una storia straordinaria che è quella della Ferrari, ed è molto bella anche la componente umana
che emerge da questa mostra, che fa vedere proprio la storia delle persone, delle donne, degli uomini che lavorano, fanno vedere proprio la passione e la manualità."
La selezione delle foto e il conseguente allestimento vogliono raccontare non solo l'eccellenza degli stabilimenti di Maranello e l'altissima precisione nella costruzione che caratterizza la Ferrari, ma anche la forza del team e il valore del lavoro di squadra
, affiancato all'orgoglio tangibile
che, secondo Frassinetti, anima da sempre i lavoratori del Cavallino Rampante. Caratteristica unica della mostra è quella è proprio quella di mostrare come un marchio storico come Ferrari sia stato in grado di evolvere i propri processi produttivi
, mantenendo però intatto il proprio spirito
, come ha raccontato l'autore delle foto Mimmo Frassineti: "La fabbrica del 1980 era un grande capannone in cui ogni funzione era in vista, era tutto insieme in un unico grande ambiente, mentre adesso la fabbrica è diventata un complesso ipertecnologico, tutti i reparti sono separati, sono divisi, sono tra l'altro molto chiaramente individuati anche su un piano architettonico. Nello stesso tempo colpisce il fatto che l'atteggiamento delle persone
, lo spirito con cui lavorano, sia invece ancora rimasto quello di tanti anni fa
."
La mostra è anche un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità, ed è promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione.
Durante l'inaugurazione, il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi ha commentato: "È bello vedere che i due momenti, 1980 e 2024, sono momenti che rappresentano come la tecnica abbia una storia
, ma come la storia poi influisca sul percorso delle persone. E tutto questo è unito da un filo rosso, che è questa passione che vediamo nel colore rosso della Ferrari, ma vediamo anche negli occhi delle persone che sono fotografate: passione per fare bene e per unire l'arte all'officina, unire il momento di produzione anche al momento di elevazione, quindi anche l'oggi e il domani. Noi siamo, secondo me, responsabili del desiderio e dell'obiettivo
che dobbiamo avere di mantenere questa passione, di mantenere questa spinta, di mantenere questo ecosistema. Il vantaggio competitivo per l'Italia è dato dall'arte e dalla tecnologia
, ma è dato soprattutto dalla cultura
, perché mantenere questa cultura di appartenenza e questa spinta a fare meglio
è quello che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo."
La mostra sarà visitabile dal 26 settembre al 16 novembre al Palazzo dei Musei di Modena
, dove sono esposti oltre sessanta scatti realizzati nel 1980 e nel 2024 presso lo storico stabilimento Ferrari di Maranello.(Foto: Una foto della mostra Sguardi d'impresa, di Mimmo Frassineti)