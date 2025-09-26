Soges, perdita semestrale sale a 1,4 milioni di euro. Ricavi +59%

Soges Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha comunicato che isi attestano a 11,8 milioni di euro nel, in aumento del 58,8% rispetto al primo semestre 2024 (7,4 milioni) grazie principalmente al successo delle nuove strutture prese in gestione.L'è positivo per circa 304 migliaia, con un incremento del 132% rispetto agli 131 migliaia al 30 giugno 2024. L'passa dal 1,8% del 30 giugno 2024 al 2,6% del 30 giugno 2025. Ilrisulta negativo per 1.423 migliaia rispetto a negativi 443 migliaia del primo semestre 2024. Il risultato risente dell'incremento degli ammortamenti e degli interessi passivi. Gli ammortamenti di beni materiali e immateriali sono cresciuti in conseguenza degli investimenti sostenuti nel 2024 e nel 2025 per l'IPO e per le nuove gestioni acquisite.L'è pari a 12,4 milioni, in miglioramento rispetto a 14,3 milioni al 31 dicembre 2024 ed evidenzia una riduzione di circa 1,9 milioni. Tale andamento riflette il rimborso di debiti verso banche per circa 1,4 milioni, la sottoscrizione di nuovi finanziamenti per circa Euro 2,6 milioni finalizzati a supportare gli investimenti, nonché l'effetto positivo derivante dalla scrittura di fusione per incorporazione di Hotel Bretagna."I risultati del primo semestre, con una crescita significativa dei ricavi e dei margini operativi, confermano la validità della strategia di sviluppo perseguita e la capacità della società di integrare con successo le nuove strutture acquisite - ha commentato il- Si tratta di un traguardo ancora più rilevante se letto nel contesto di investimenti importanti per l'espansione e di un mercato caratterizzato da dinamiche complesse che risentono delle tensioni geopolitiche globali. I dati positivi dei mesi estivi, che hanno portato ricavi complessivi al 30 agosto 2025 oltre 16,9 milioni, superando l'intero fatturato del 2024, rafforzano ulteriormente la solidità del percorso intrapreso e ci rendono fiduciosi nella possibilità di proseguire nella creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo".