Svas Biosana, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel semestre

(Teleborsa) - Svas Biosana
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha comunicato che i ricavi
consolidati della gestione caratteristica al 30 giugno 2025
sono pari a 70,4 milioni di euro, con un incremento del +21% rispetto a 58,2 milioni al 30 giugno 2024.
L'EBITDA
(Margine Operativo Lordo) consolidato al 30 giugno 2024 ammonta a 9,2 milioni di euro, in aumento del 18,9%. L'EBITDA margin
è pari 13% sui ricavi, in linea con il semestre 2024 (13,3%). L'Utile netto
consolidato è positivo per 3,5 milioni di euro, in crescita del 33,2%.
La Posizione Finanziaria Netta
consolidata al 30 giugno 2025 è cash negative per 43,3 milioni di euro, rispetto alla PFN cash negative di 26,8 milioni al 31 dicembre 2024.
"Il semestre segna un passaggio importante nel percorso di crescita
del Gruppo: abbiamo raggiunto il livello di fatturato più alto di sempre e, allo stesso tempo, migliorato la nostra redditività - ha commentato l'AD Umberto Perillo
- Si tratta di risultati che nascono dalla coerenza con cui perseguiamo il nostro modello industriale integrato e dalla capacità di tradurre in valore concreto le acquisizioni e gli investimenti portati avanti negli ultimi anni".
"Le due operazioni concluse a marzo - Hermes Pharma e Megapharm - hanno certamente fornito un contributo positivo, ma i numeri dimostrano che non è stato solo quello: è stato l'intero Gruppo a crescere in maniera organica e trasversale
- ha aggiunto - Guardiamo al futuro con la volontà di continuare a rafforzare la nostra presenza nei mercati internazionali, consolidare le nostre linee di business e cogliere nuove opportunità di sviluppo, mantenendo come priorità assoluta la qualità e l'innovazione a servizio dei nostri clienti".