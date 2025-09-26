Svas Biosana, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel semestre

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha comunicato che iconsolidati della gestione caratteristicasono pari a 70,4 milioni di euro, con un incremento del +21% rispetto a 58,2 milioni al 30 giugno 2024.L'(Margine Operativo Lordo) consolidato al 30 giugno 2024 ammonta a 9,2 milioni di euro, in aumento del 18,9%. L'è pari 13% sui ricavi, in linea con il semestre 2024 (13,3%). L'consolidato è positivo per 3,5 milioni di euro, in crescita del 33,2%.Laconsolidata al 30 giugno 2025 è cash negative per 43,3 milioni di euro, rispetto alla PFN cash negative di 26,8 milioni al 31 dicembre 2024."Il semestre segna undel Gruppo: abbiamo raggiunto il livello di fatturato più alto di sempre e, allo stesso tempo, migliorato la nostra redditività - ha commentato l'- Si tratta di risultati che nascono dalla coerenza con cui perseguiamo il nostro modello industriale integrato e dalla capacità di tradurre in valore concreto le acquisizioni e gli investimenti portati avanti negli ultimi anni"."Le due operazioni concluse a marzo - Hermes Pharma e Megapharm - hanno certamente fornito un contributo positivo, ma i numeri dimostrano che non è stato solo quello: è stato l'- ha aggiunto - Guardiamo al futuro con la volontà di continuare a rafforzare la nostra presenza nei mercati internazionali, consolidare le nostre linee di business e cogliere nuove opportunità di sviluppo, mantenendo come priorità assoluta la qualità e l'innovazione a servizio dei nostri clienti".