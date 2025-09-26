TMP Group, ricavi piatti e redditività in netto calo nel primo semestre

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha chiuso ilconconsolidati pari a 2,51 milioni di euro, in leggera crescita rispetto al valore registrato nel primo semestre 2024.L'si attesta a circa 0,513 milioni al 30 giugno 2025, in contrazione del 61% rispetto al primo semestre 2024. L'EBITDA ha registrato una decrescita da imputare principalmente alla riduzione del valore della produzione, in particolare a causa del minor importo delle capitalizzazioni in R&D. L'è pari a 0,068 milioni di euro, in contrazione del 90% rispetto al 30 giugno 2024 (0,678 milioni).Laconsolidata al 30 giugno 2025 risulta pari a € 0,369 milioni di debito, contro € 0,718 milioni di cassa al 31 dicembre 2024."I risultati del primo semestre 2025 confermano la solidità del modello di business, inoltre, la scalabilità della struttura commerciale sta consentendo al Gruppo l'ampliamento della base clienti con l'ingresso sia in nuovi Paesi sia in nuovi segmenti di prodotto - ha commentato l'- Nonostante un contesto macroeconomico sfidante, TMP Group mostra unae un rafforzamento patrimoniale che consente di sostenere autonomamente gli investimenti in innovazione e l'attività caratteristica"."Stiamo, recentemente approvato, e siamo confidenti che, anche grazie alle nuove commesse in area Technology e Experience e al consolidamento in Spagna e Giappone, riusciremo a raggiungere un livello di ricavi ed EBITDA al 31 dicembre 2025 prossimi a quelli registrati nell'esercizio 2024 - ha aggiunto - Gli importanti risultati dell'esercizio 2024 hanno infatti tracciato il percorso di crescita del Gruppo confermando la vincente strategia intrapresa".