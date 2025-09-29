Borse europee caute, Milano inclusa. Nuovi record per l'oro

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dove si conferma best performer il titolo Brunello Cucinelli
che rimbalza alle forti perdite registrate la scorsa settimana
. Il gruppo ha annunciato l'anticipo al 1 ottobre del CdA sui risultati preliminari; lo stesso giorno incontrerà gli analisti.
Gli addetti ai lavori guardano anche alla riunione che si terrà oggi tra il presidente americano, Donald Trump e i leader repubblicani e democratici al Congresso, alla Casa Bianca, alla vigilia della scadenza per lo shutdown
. Se non venisse raggiunto un accordo su un provvedimento di spesa temporaneo si rischierebbe un ritardo sulla pubblicazione dei dati sull’occupazione americana
, in calendario venerdì prossimo, statistiche a cui guarda con molta attenzione la Fed in chiave di politica monetaria. I numeri sull'inflazione statunitense, in linea con le aspettative, pubblicati nella seduta di venerdì, hanno mantenuto le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse, da parte della banca centrale americana.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,172. L'Oro
continua gli scambi a 3.817,2 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,45%, sui timori di un imminente shutdown del governo USA, che potrebbe verificarsi alla fine di questa settimana. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,56 dollari per barile, in netto calo dell'1,77%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,1%. Tonica Londra
che registra una plusvalenza dello 0,70%, mentre resta vicino alla parità Parigi
(+0,05%). Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 42.586 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.177 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+7,06%), Saipem
(+2,25%), Leonardo
(+2,00%) e STMicroelectronics
(+1,66%).
I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Banco BPM
, che continua la seduta con -1,93%. Spicca la prestazione negativa di Unicredit
, che scende dell'1,73%. Banca Popolare di Sondrio
scende dell'1,66%. Sottotono BPER
che mostra una limatura dell'1,37%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+17,49%), Avio
(+7,79%), Ferragamo
(+3,43%) e Fincantieri
(+2,91%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -2,70%.
Calo deciso per Juventus
, che segna un -2,52%.
Sotto pressione Pirelli
, con un forte ribasso del 2,38%.