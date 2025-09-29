CIR, buyback per oltre 300 mila euro

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 479.072 azioni
al prezzo unitario medio di 0,6462 euro, per un controvalore
pari a 309.589,10 euro
.
Al 29 settembre, CIR possiede un totale di 45.213.333 azioni proprie, pari al 4,94% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
In Borsa, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria
, che chiude in salita dello 0,92%.