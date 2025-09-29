Milano 17:35
CIR, buyback per oltre 300 mila euro
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 479.072 azioni al prezzo unitario medio di 0,6462 euro, per un controvalore pari a 309.589,10 euro.

Al 29 settembre, CIR possiede un totale di 45.213.333 azioni proprie, pari al 4,94% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

In Borsa, oggi, controllato progresso per la Holding finanziaria, che chiude in salita dello 0,92%.


