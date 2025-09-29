Cube Labs, perfezionata nuova sottoscrizione AuCap da 1,1 milioni di euro

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha fatto sapere di aver perfezionato la sottoscrizione diper un controvalore complessivo pari a, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato nel giugno 2024.Con questa operazione, ilnel corso dell’aumento di capitale ammonta a oltre 4,8 milioni., Fondatore e CEO di Cube Labs ha così commentato: "Le ulteriori sottoscrizioni di questo aumento di capitale premiano i risultati conseguiti e confermano la crescente fiducia di investitori qualificati nel nostro modello di venture building e nella capacità di Cube Labs di generare valore nel settore delle tecnologie sanitarie. Le nuove risorse raccolte ci consentiranno di accelerare i programmi di sviluppo delle società del portafoglio e di favorire l’accesso al mercato delle tecnologie, generando un impatto concreto nel sistema sanitario".Nell’ambito di questa, due investitori professionali e un investitore istituzionale hanno sottoscritto rispettivamente 37.500, 12.500 e 450.000 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2,20 euro (di cui 0,03 euro da imputare a capitale sociale ed 2,17 euro a riserva di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a 1.100.000 euro.Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale, ilderivanti dall’Aumento di Capitale ammonta a 2.183.350, pari al 98,15% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 4.803.370,00 euro.