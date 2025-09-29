Cube Labs, perfezionata nuova sottoscrizione AuCap da 1,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Cube Labs
, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha fatto sapere di aver perfezionato la sottoscrizione di nuove azioni
per un controvalore complessivo pari a 1,1 milioni di euro
, nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato nel giugno 2024.
Con questa operazione, il totale raccolto
nel corso dell’aumento di capitale ammonta a oltre 4,8 milioni.Filippo Surace
, Fondatore e CEO di Cube Labs ha così commentato: "Le ulteriori sottoscrizioni di questo aumento di capitale premiano i risultati conseguiti e confermano la crescente fiducia di investitori qualificati nel nostro modello di venture building e nella capacità di Cube Labs di generare valore nel settore delle tecnologie sanitarie. Le nuove risorse raccolte ci consentiranno di accelerare i programmi di sviluppo delle società del portafoglio e di favorire l’accesso al mercato delle tecnologie, generando un impatto concreto nel sistema sanitario".
Nell’ambito di questa operazione
, due investitori professionali e un investitore istituzionale hanno sottoscritto rispettivamente 37.500, 12.500 e 450.000 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a 2,20 euro (di cui 0,03 euro da imputare a capitale sociale ed 2,17 euro a riserva di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a 1.100.000 euro.
Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale, il totale delle azioni ordinarie di nuova emissione
derivanti dall’Aumento di Capitale ammonta a 2.183.350, pari al 98,15% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 4.803.370,00 euro.