Electronic Arts, l'azienda di videogiochi ceduta per 55 miliardi di dollari

Electronic Arts

(Teleborsa) -(EA), leader mondiale nell'intrattenimento interattivo, ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo definitivo per la cessione a un consorzio di investitori ("il Consorzio") composto da, in una transazione interamente in contanti che valuta EA a unSecondo i termini dell'accordo, il Consorzio acquisirà il 100% di EA, mentre PIF trasferirà la sua attuale partecipazione del 9,9% nella Società.Gli azionisti di EA riceverannoun prezzo che rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo invariato delle azioni EA di 168,32 dollari alla chiusura del mercato il 25 settembre 2025, l'ultimo giorno di negoziazione completamente invariato.L'operazione, approvata dal Cda di EA, dovrebbe. A seguito della conclusione dell'operazione, le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate.L'operazione saràda parte di PIF, Silver Lake e Affinity Partners, nonché dal roll-over della partecipazione esistente di PIF in EA, che costituisce un investimento azionario di circa 36 miliardi di dollari, e da 20 miliardi di dollari di, di cui 18 miliardi di dollari dovrebbero essere finanziati alla chiusura.Al completamento dell'operazione, EA manterrà la sede centrale a, e continuerà a essere guidata da