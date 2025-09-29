Electronic Arts, l'azienda di videogiochi ceduta per 55 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Electronic Arts
(EA), leader mondiale nell'intrattenimento interattivo, ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo definitivo per la cessione a un consorzio di investitori ("il Consorzio") composto da PIF, Silver Lake e Affinity Partners
, in una transazione interamente in contanti che valuta EA a un enterprise value di circa 55 miliardi di dollari
.
Secondo i termini dell'accordo, il Consorzio acquisirà il 100% di EA, mentre PIF trasferirà la sua attuale partecipazione del 9,9% nella Società.
Gli azionisti di EA riceveranno 210 dollari per azione in contanti
,
un prezzo che rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo invariato delle azioni EA di 168,32 dollari alla chiusura del mercato il 25 settembre 2025, l'ultimo giorno di negoziazione completamente invariato.
L'operazione, approvata dal Cda di EA, dovrebbe concludersi nel primo trimestre 2027
. A seguito della conclusione dell'operazione, le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate.
L'operazione sarà finanziata da una combinazione di liquidità
da parte di PIF, Silver Lake e Affinity Partners, nonché dal roll-over della partecipazione esistente di PIF in EA, che costituisce un investimento azionario di circa 36 miliardi di dollari, e da 20 miliardi di dollari di finanziamento tramite debito interamente e unicamente impegnato da JPMorgan
, di cui 18 miliardi di dollari dovrebbero essere finanziati alla chiusura.
Al completamento dell'operazione, EA manterrà la sede centrale a Redwood City, California
, e continuerà a essere guidata da Andrew Wilson in qualità di CEO
.