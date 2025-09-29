ESI presenta il primo bilancio consolidato: portafoglio ordini di circa 24 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha approvato laconsolidata al 30 giugno 2025, evidenziando risultati positivi e undi circa. Il Gruppo ha registrato unpari a, con undi 0,73 milioni e un utile netto di 0,23 milioni.Lasi attesta negativa per 0,59 milioni. Per la sola capogruppo, il valore della produzione è stato di 12,28 milioni, in lieve crescita rispetto al 2024, mentre l’EBITDA si è ridotto a 0,97 milioni (da 1,38 milioni), con un utile netto in calo a 0,43 milioni.Il semestre ha segnato unper l’azienda, grazie all’acquisizione di, operazioni che hanno portato alla nascita di una business unit dedicata al ruolo di produttore indipendente di energia (IPP). L’obiettivo dichiarato è lo sviluppo di 20 MW di nuova capacità fotovoltaica nei prossimi tre anni."Il primo semestre 2025 rappresenta una tappa fondamentale per ESI, con l’avvio del primo bilancio consolidato e la nascita del Gruppo che nella sua nuova configurazione ci consente di ampliare il perimetro operativo e presidiare in modo più completo l’intera filiera delle energie rinnovabili – ha commentato l'amministratore delegato di ESI,–. I risultati positivi ottenuti, nonostante un contesto normativo particolarmente sfidante, segnato dal ritardo nell’attuazione del decreto FER X e dalle conseguenti incertezze sugli investimenti del settore, confermano la solidità del nostro modello e la capacità di generare valore sostenibile nel tempo. Con la nascita della business unit IPP, rafforziamo il nostro posizionamento e ci proiettiamo verso l’obiettivo di sviluppare 20 MW di nuova capacità fotovoltaica nei prossimi tre anni".Il settore resta sostenuto dalla forte domanda di solare: secondo i dati, nel primo semestre 2025 il fotovoltaico ha registrato un incremento del 23% nella produzione. In questo scenario, ESI punta a consolidare il proprio posizionamento lungo l’intera filiera delle, dalla progettazione alla gestione degli impianti.