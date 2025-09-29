Milano 15:55
42.516 -0,31%
Nasdaq 15:55
24.706 +0,83%
Dow Jones 15:55
46.192 -0,12%
Londra 15:55
9.298 +0,15%
Francoforte 15:55
23.708 -0,13%

ESI presenta il primo bilancio consolidato: portafoglio ordini di circa 24 milioni di euro

Finanza
ESI presenta il primo bilancio consolidato: portafoglio ordini di circa 24 milioni di euro
(Teleborsa) - ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha approvato la prima relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, evidenziando risultati positivi e un portafoglio ordini di circa 24 milioni di euro. Il Gruppo ha registrato un valore della produzione pari a 12 milioni di euro, con un EBITDA di 0,73 milioni e un utile netto di 0,23 milioni.

La posizione finanziaria netta si attesta negativa per 0,59 milioni. Per la sola capogruppo, il valore della produzione è stato di 12,28 milioni, in lieve crescita rispetto al 2024, mentre l’EBITDA si è ridotto a 0,97 milioni (da 1,38 milioni), con un utile netto in calo a 0,43 milioni.

Il semestre ha segnato un passaggio strategico per l’azienda, grazie all’acquisizione di ESI Solar e La Cava, operazioni che hanno portato alla nascita di una business unit dedicata al ruolo di produttore indipendente di energia (IPP). L’obiettivo dichiarato è lo sviluppo di 20 MW di nuova capacità fotovoltaica nei prossimi tre anni.

"Il primo semestre 2025 rappresenta una tappa fondamentale per ESI, con l’avvio del primo bilancio consolidato e la nascita del Gruppo che nella sua nuova configurazione ci consente di ampliare il perimetro operativo e presidiare in modo più completo l’intera filiera delle energie rinnovabili – ha commentato l'amministratore delegato di ESI, Riccardo Di Pietrogiacomo –. I risultati positivi ottenuti, nonostante un contesto normativo particolarmente sfidante, segnato dal ritardo nell’attuazione del decreto FER X e dalle conseguenti incertezze sugli investimenti del settore, confermano la solidità del nostro modello e la capacità di generare valore sostenibile nel tempo. Con la nascita della business unit IPP, rafforziamo il nostro posizionamento e ci proiettiamo verso l’obiettivo di sviluppare 20 MW di nuova capacità fotovoltaica nei prossimi tre anni".

Il settore resta sostenuto dalla forte domanda di solare: secondo i dati Terna, nel primo semestre 2025 il fotovoltaico ha registrato un incremento del 23% nella produzione. In questo scenario, ESI punta a consolidare il proprio posizionamento lungo l’intera filiera delle rinnovabili, dalla progettazione alla gestione degli impianti.
Condividi
```