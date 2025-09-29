Eurizon, Gota: ETF attivi a inizio 2026, fondo su PMI quotate per clienti istituzionali

(Teleborsa) - "Stiamo guardando quali sono i principali trend che rilevano per il nostro settore e siamo abbastanza veloci - abbiamo un time to market veramente breve
- per portare alle nostre reti, sia reti di gruppo che reti esterne - prodotti che cavalchino questi trend". Lo ha detto a Teleborsa Maria Luisa Gota
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eurizon Capital SGR, a margine della conferenza stampa
a Milano su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo
.
Il primo trend, ha spiegato, "è quello della passivizzazione, quindi il successo crescente degli ETF. Noi qui ci siamo mossi: a maggio abbiamo creato questa nuova SICAV che offre una gamma di ETF passivi. Andremo a fare un secondo movimento nell'ottica degli ETF, che è quello di lanciare degli ETF attivi
. Questo sarà fatto all'inizio del 2026
e andrà a cogliere altri bisogni e altre esigenze di mercato".
"Per quanto riguarda per il tema della longevity
- quindi della sotto-penetrazione azionaria e sui mercati privati, che sono le asset class dove bisogna investire per dare tempo agli investimenti di produrre risultati che in futuro saranno indispensabili per poter assicurarsi un benessere finanziario futuro - lì ci muoveremo nel lanciare un'offerta di target date funds
, che sono fondi a lungo e lunghissimo termine che richiedono un formato di comunicazione tra l'intermediario e il cliente tutto sommato nuovo- ha affermato Gota - Andremo a costruire questi fondi, che sono noti nel mercato anglosassone ma in Italia non ci sono ancora, e quindi faremo questo".
Nei mercati privati - ha detto - "continuiamo con i PIR, i PIR alternativi, il Fondo Nazionale Strategico
per i clienti istituzionali che va a investire sul segmento delle mid e small cap quotate italiane, che è un segmento molto interessante ma penalizzato dalla mancanza di liquidità e che offre ottime prospettive di redditività e di crescita, ed dunque è corretto portarlo
ai nostri clienti istituzionali".
Sulle PMI quotate, ha sottolineato Gota, "i fondamentali sono buoni. Il motivo per cui il questo segmento non ha quella crescita di Borsa che tutti vorrebbero è per una mancanza di liquidità e dunque è importante questa iniziativa del Fondo Nazionale Strategico proprio nell'ottica di dare liquidità e di superare questo impedimento
".