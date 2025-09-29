Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 20:32
24.633 +0,53%
Dow Jones 20:32
46.283 +0,08%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Finanza
GEL: ricavi stabili nel primo semestre 2025, utile netto in calo ma posizione finanziaria solida
(Teleborsa) - GEL, società italiana attiva nel settore del water treatment quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato i dati semestrali al 30 giugno 2025. I ricavi si attestano a 7,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 7,7 milioni del primo semestre 2024, di cui 7,3 milioni dalla divisione Residenziale e 0,5 milioni dall’Industriale. Il mercato domestico rappresenta il 77% del fatturato, mentre l’attività estera resta concentrata in UE.

L’EBITDA scende a 0,7 milioni (da 1 milione), con margine al 9,2% (13,3% nel 2024), penalizzato dalla pressione sui prezzi sul mercato italiano. L’EBIT cala a 0,2 milioni (da 0,6 milioni), mentre l’utile netto si riduce a 0,03 milioni, rispetto a 0,4 milioni nello stesso periodo 2024.

La posizione finanziaria netta resta stabile a 3,3 milioni, invariata rispetto a fine 2024, così come il patrimonio netto a 10,5 milioni.

L’AD Aroldo Berto ha commentato: "Nonostante il contesto sfavorevole, siamo soddisfatti di aver mantenuto ricavi e marginalità in linea con il 2024".

La società ha confermato un approccio prudente, puntando su flessibilità operativa e rafforzamento della quota di mercato nella seconda parte dell’anno.
