GEL: ricavi stabili nel primo semestre 2025, utile netto in calo ma posizione finanziaria solida

GEL

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore del water treatment quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato i dati semestrali al 30 giugno 2025. Isi attestano a, sostanzialmente in linea con i 7,7 milioni del primo semestre 2024, di cui 7,3 milioni dalla divisione Residenziale e 0,5 milioni dall’Industriale. Ilrappresenta il 77% del fatturato, mentre l’attività estera resta concentrata in UE.L’scende a(da 1 milione), con margine al 9,2% (13,3% nel 2024), penalizzato dalla pressione sui prezzi sul mercato italiano. L’cala a 0,2 milioni (da 0,6 milioni), mentre l’si riduce a 0,03 milioni, rispetto a 0,4 milioni nello stesso periodo 2024.Laresta stabile a 3,3 milioni, invariata rispetto a fine 2024, così come ila 10,5 milioni.L’ADha commentato: "Nonostante il contesto sfavorevole, siamo soddisfatti di aver mantenuto ricavi e marginalità in linea con il 2024".La società ha confermato un approccio prudente, puntando sunella seconda parte dell’anno.