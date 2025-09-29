Milano 17:35
Haiki+, ricavi semestrali a 131 milioni di euro ed EBITDA +59%
(Teleborsa) - Haiki+, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’economia circolare, ha approvato la prima semestrale post scissione da Innovatec. Al 30 giugno 2025 il Gruppo ha registrato un valore della produzione di 131 milioni di euro (+30% rispetto al proforma 1H24), un EBITDA di 24 milioni (+59%) con margine al 18% e un EBIT di 8 milioni (+70%). L’utile netto consolidato si è attestato a 1,8 milioni.

Il capitale investito netto è pari a 153 milioni, mentre la posizione finanziaria netta adjusted è negativa per 99 milioni, riflesso degli investimenti in corso.

Tra i principali driver, Haiki Cobat ha contribuito con ricavi per 49 milioni, seguita da Haiki Mines (40 mln), Haiki Recycling (19 mln) e Haiki Electrics (13 mln). Ecosavona, entrata nel perimetro con la scissione, ha aggiunto 12,5 milioni.

Nel semestre la società ha completato operazioni strategiche, tra cui l’acquisizione di RaeeMan e la totalità di Green LuxCo, e dopo il 30 giugno ha perfezionato l’acquisto di Ecobat Resources Italy per 16 milioni, rafforzandosi nel riciclo delle batterie al piombo. Contestualmente è stato completato l’aumento di capitale da 22,9 milioni.

L’Amministratore Delegato Giovanni Rosti ha dichiarato: "Il primo semestre post scissione vede l’azienda impegnata in un importante percorso di crescita e riorganizzazione che necessiterà certamente di ulteriore tempo per consentire al Gruppo di rafforzare la propria posizione e di confermarsi come uno dei leader nazionali dell’economia circolare. I risultati della semestrale esprimono con soddisfazione le competenze del Gruppo e la sua capacità di continuare ad investire per intercettare le nuove opportunità emergenti, in particolare nel settore del riciclo di materia, e consolidare le proprie filiere di recupero".
