Haiki+, ricavi semestrali a 131 milioni di euro ed EBITDA +59%

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'economia circolare, ha approvato la prima semestrale post scissione da. Al 30 giugno 2025 il Gruppo ha registrato undi(+30% rispetto al proforma 1H24), undi 24 milioni (+59%) conal 18% e un EBIT di 8 milioni (+70%). L'utile netto consolidato si è attestato a 1,8 milioni.Ilè pari a 153 milioni, mentre laè negativa per 99 milioni, riflesso degli investimenti in corso.Tra i principali driver,ha contribuito con ricavi per 49 milioni, seguita da(40 mln),(19 mln) e(13 mln)., entrata nel perimetro con la scissione, ha aggiunto 12,5 milioni.Nel semestre la società ha completato, tra cui l'acquisizione die la totalità di, e dopo il 30 giugno ha perfezionato l'acquisto diper 16 milioni, rafforzandosi nel riciclo delle batterie al piombo. Contestualmente è stato completato l'daL'Amministratore Delegatoha dichiarato: "Il primo semestre post scissione vede l'azienda impegnata in un importante percorso di crescita e riorganizzazione che necessiterà certamente di ulteriore tempo per consentire al Gruppo di rafforzare la propria posizione e di confermarsi come uno dei leader nazionali dell'economia circolare. I risultati della semestrale esprimono con soddisfazione le competenze del Gruppo e la sua capacità di continuare ad investire per intercettare le nuove opportunità emergenti, in particolare nel settore del riciclo di materia, e consolidare le proprie filiere di recupero".