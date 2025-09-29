Haiki+, ricavi semestrali a 131 milioni di euro ed EBITDA +59%

(Teleborsa) - Haiki+
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’economia circolare, ha approvato la prima semestrale post scissione da Innovatec
. Al 30 giugno 2025 il Gruppo ha registrato un valore della produzione
di 131 milioni di euro
(+30% rispetto al proforma 1H24), un EBITDA
di 24 milioni (+59%) con margine
al 18% e un EBIT di 8 milioni (+70%). L’utile netto consolidato si è attestato a 1,8 milioni.
Il capitale investito netto
è pari a 153 milioni, mentre la posizione finanziaria netta adjusted
è negativa per 99 milioni, riflesso degli investimenti in corso.
Tra i principali driver, Haiki Cobat
ha contribuito con ricavi per 49 milioni, seguita da Haiki Mines
(40 mln), Haiki Recycling
(19 mln) e Haiki Electrics
(13 mln). Ecosavona
, entrata nel perimetro con la scissione, ha aggiunto 12,5 milioni.
Nel semestre la società ha completato operazioni strategiche
, tra cui l’acquisizione di RaeeMan
e la totalità di Green LuxCo
, e dopo il 30 giugno ha perfezionato l’acquisto di Ecobat Resources Italy
per 16 milioni, rafforzandosi nel riciclo delle batterie al piombo. Contestualmente è stato completato l’aumento di capitale
da 22,9 milioni
.
L’Amministratore Delegato Giovanni Rosti
ha dichiarato: "Il primo semestre post scissione vede l’azienda impegnata in un importante percorso di crescita e riorganizzazione che necessiterà certamente di ulteriore tempo per consentire al Gruppo di rafforzare la propria posizione e di confermarsi come uno dei leader nazionali dell’economia circolare. I risultati della semestrale esprimono con soddisfazione le competenze del Gruppo e la sua capacità di continuare ad investire per intercettare le nuove opportunità emergenti, in particolare nel settore del riciclo di materia, e consolidare le proprie filiere di recupero".