INWIT sale al 2,96% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - INWIT, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 2.284.870 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 9,9799 euro, per un controvalore pari a 22.802.722,69 euro.

Al 26 settembre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 27.582.675 azioni proprie pari a circa il 2,960% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che conclude in progresso dello 0,56%.






