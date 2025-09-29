INWIT sale al 2,96% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - INWIT
, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra il 22 e il 26 settembre 2025, complessivamente 2.284.870 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 9,9799 euro, per un controvalore
pari a 22.802.722,69 euro
.
Al 26 settembre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 27.582.675 azioni proprie pari a circa il 2,960% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che conclude in progresso dello 0,56%.