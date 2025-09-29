Philogen, operatività sul buyback

Philogen

Azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 22 al 26 settembre 2025 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0038% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 22,5250 euro per azione, per undiDall'inizio del programma, Philogen ha acquistato 30.995 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 692.193,82 euro.Al 29 settembre, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 363.145 azioni ordinarie, pari allo 0,8942% del capitale sociale.Sul listino milanese, nel frattempo, l'estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 23,9 euro.