Philogen, operatività sul buyback

(Teleborsa) - Philogen
, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 22 al 26 settembre 2025 inclusi, complessivamente 1.547 azioni proprie
, pari allo 0,0038% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 22,5250 euro per azione, per un controvalore
di 34.846,10 euro
.
Dall'inizio del programma, Philogen ha acquistato 30.995 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 692.193,82 euro.
Al 29 settembre, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 363.145 azioni ordinarie, pari allo 0,8942% del capitale sociale.
Sul listino milanese, nel frattempo, l'Azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 23,9 euro.