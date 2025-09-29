Piazza Affari chiude in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Chiusura in flessione Piazza Affari
mentre
le principali Borse di Eurolandia hanno terminato le contrattazioni poco mosse. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500
, che evidenzia un incremento dello 0,24%.
L'attenzione degli degli investitori è rivolta a un importante rapporto sull’occupazione Usa
in calendario questa settimana e valutano le implicazioni di un imminente shutdown
per il bilancio degli Stati Uniti.
Sul fronte delle banche centrali
, la presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland Beth Hammack
ha dichiarato che i rischi di inflazione superano le preoccupazioni sulla fragilità del mercato del lavoro, segnalando il sostegno al mantenimento di tassi di interesse più elevati.
Sul fronte macroeconomico
, migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di settembre
. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,5 punti
, rispetto ai 95,3 punti del mese precedente e ai 95,2 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 95,5 punti (da 94,9).
Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA
, che sale a quota 1,173. Deciso balzo in alto dell'oro
(+1,85%), che raggiunge 3.832,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,21 dollari per barile, con un ribasso del 3,82%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +91 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%. Tra le principali Borse europee
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.139 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,08%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli
(+9,02%), Moncler
(+3,59%), Saipem
(+2,21%) e Prysmian
(+2,18%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca Popolare di Sondrio
, che ha chiuso a -2,80%.
Sotto pressione Banco BPM
, con un forte ribasso del 2,77%.
Soffre Unicredit
, che evidenzia una perdita del 2,75%.
Preda dei venditori Mediobanca
, con un decremento del 2,58%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+15,28%), Avio
(+8,83%), Ferragamo
(+5,78%) e Fincantieri
(+5,16%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Comer Industries
, che ha chiuso a -4,05%.
Si concentrano le vendite su BFF Bank
, che soffre un calo del 3,32%.
Vendite su Juventus
, che registra un ribasso del 2,17%.
Seduta negativa per Pirelli
, che mostra una perdita del 2,11%.