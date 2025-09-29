Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 18:16
24.634 +0,53%
Dow Jones 18:16
46.223 -0,05%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Piazza Affari chiude in frazionale ribasso

Commento, Finanza, Spread
Piazza Affari chiude in frazionale ribasso
(Teleborsa) - Chiusura in flessione Piazza Affari mentre le principali Borse di Eurolandia hanno terminato le contrattazioni poco mosse. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,24%.

L'attenzione degli degli investitori è rivolta a un importante rapporto sull’occupazione Usa in calendario questa settimana e valutano le implicazioni di un imminente shutdown per il bilancio degli Stati Uniti.

Sul fronte delle banche centrali, la presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland Beth Hammack ha dichiarato che i rischi di inflazione superano le preoccupazioni sulla fragilità del mercato del lavoro, segnalando il sostegno al mantenimento di tassi di interesse più elevati.

Sul fronte macroeconomico, migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di settembre. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,5 punti, rispetto ai 95,3 punti del mese precedente e ai 95,2 punti attesi dagli analisti. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 95,5 punti (da 94,9).

Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,173. Deciso balzo in alto dell'oro (+1,85%), che raggiunge 3.832,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,21 dollari per barile, con un ribasso del 3,82%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +91 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.

Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 45.139 punti.

In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,84%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del FTSE Italia Star (+1,08%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+9,02%), Moncler (+3,59%), Saipem (+2,21%) e Prysmian (+2,18%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banca Popolare di Sondrio, che ha chiuso a -2,80%.

Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso del 2,77%.

Soffre Unicredit, che evidenzia una perdita del 2,75%.

Preda dei venditori Mediobanca, con un decremento del 2,58%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Danieli (+15,28%), Avio (+8,83%), Ferragamo (+5,78%) e Fincantieri (+5,16%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Comer Industries, che ha chiuso a -4,05%.

Si concentrano le vendite su BFF Bank, che soffre un calo del 3,32%.

Vendite su Juventus, che registra un ribasso del 2,17%.

Seduta negativa per Pirelli, che mostra una perdita del 2,11%.

Condividi
```