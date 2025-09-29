Private Banking, risparmio privato come motore di crescita dell’economia reale

(Teleborsa) - La crescita dell’. La necessità di, innovandoli. Il ruolo strategico del. Sono stati questi i temi al centro dell’evento, organizzato dain collaborazione cone il, dal titolo "Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese”.L’evento è stata l'occasione per approfondi ilsvolto dall’industria Private, in grado di indirizzare risorse verso progetti innovativi, a sostegno della competitività delle PMI italiane.È stata inoltre presentato l’(“Economia reale e Private Banking: cosa è cambiato in Italia negli ultimi anni”) che evidenzia come il segmento Private abbia, confermandosi un attore chiave nel finanziamento di lungo periodo delle imprese produttrici nazionali.I lavori si sono aperti con l’intervento introduttivo di(Presidente AIPB), seguito dal saluto istituzionale di(Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze). La ricerca è stata illustrata da(Amministratore Delegato Intermonte) e(Professore Ordinario, Politecnico di Milano School of Management). A seguire, la tavola rotonda “Dai Capitali all’impresa: strumenti e prospettive per l’economia italiana”, con la partecipazione di(Responsabile divisione Private Banking Mediobanca),(Amministratore Delegato Arca Fondi SGR),(Amministratore Delegato Anima Holding e Anima SGR).Il contesto internazionale conferma un, con prospettive più caute anche per gli Stati Uniti, mentre l’Europa mostra segnali più positivi rispetto al passato. I driver di crescita appaiono però molto differenti: negli USA prevalgono fattori come deregulation (34%), tecnologia e intelligenza artificiale (22%), mentre per l’Europa restano determinanti politiche monetarie espansive (32%) e maggior spesa pubblica (41%).In questo quadro emerge la necessità di un cambio di passo strutturale, capace di orientare le risorse verso innovazione, ricerca e sviluppo, come indicato dal, che stima in 800 miliardi di euro l’anno l’investimento europeo aggiuntivo, necessario per rilanciare la competitività europea. L’Italia è chiamata a cogliere questa sfida, rafforzando un modello economico più orientato alla crescita, reso possibile dalla diffusione diPer le imprese italiane, oggi, crescere è difficile. Gli ultimi anni - contraddistinti da pandemia, tensioni geopolitiche e rialzo dei tassi - hanno lasciato il segno:, mentre la fiducia del settore manifatturiero rimane debole.La(annuale per due imprenditori su tre) e i– buona gestione delle risorse e controllo dei costi (50%) – mentre ricerca, innovazione (22%) e operazioni societarie straordinarie (6%) contribuiscono in misura marginale.Il finanziamento delle imprese continua a fare affidamento soprattutto su credito bancario (39%) e autofinanziamento (44%): fonti idonee ad una gestione ordinaria, ma non sufficienti per sostenere grandi progetti di innovazione e salto dimensionale.(rispettivamente, il 69%, il 55%, il 54 e il 48% non li conosce).In questo scenario il Private Banking gioca un ruolo strategico, facendo da. Si tratta di un ruolo duplice: da una parte è in grado di sostenere gli imprenditori nell’attuare strategie di crescita di lungo periodo e, dall’altra, guida gli investitori nelle proprie scelte d’investimento.Il segmento gode infatti oggi di un, in quanto il 23% dei clienti Private (che pesano per il 30% degli AuM) è costituito proprio da imprenditori alla guida (nell’84% dei casi) di aziende molto piccole. La relazione tra questi e il proprio private banker è caratterizzata da fiducia (97% degli imprenditori dichiara di fidarsi della propria banca), continuità (durata media della relazione di 11 anni) e intensità (14 incontri annui), con effetti positivi anche sul piano della conoscenza finanziaria: l’81% degli imprenditori riconosce che proprio il rapporto con il private banker ha portato un accrescimento del loro bagaglio di competenze.Dal lato degli investitori, il Private Banking: i clienti Private hanno destinato 1.095 miliardi di euro ad investimenti (circa la metà del totale della ricchezza finanziaria investita), livelli di liquidità contenuti (13% contro il 50%) e una quota di titoli azionari superiori a quella delle altre famiglie azionarie (30% contro 10%).L’industria Private facilita l’incontro tra risparmio ed economia reale, distinguendosi rispetto al resto del sistema nell’allocazione delle risorse, come testimonia il Quaderno di ricerca Intermonte. A fine 2024, lo. Nel dettaglio, gli investimenti diretti ammontano a 51 miliardi, mentre gli indiretti a 117 miliardi. Nei primi troviamo titoli all’interno dei dossier in amministrato (14 miliardi) e all’interno delle gestioni patrimoniali e le quote di OICR riconducibili all’economia reale italiana (37 miliardi), mentre in quelli indiretti vi è il risparmio delle famiglie detenuto presso gli intermediari (liquidità), che a sua volta viene investito, contribuendo al finanziamento delle imprese italiane.La propensione a sostenere le imprese italiane del Private Banking, contribuendo allo sviluppo del mercato dei capitali, è evidente: dei circa 40 miliardi di azioni quotate detenute dalle famiglie, 33 miliardi si trovano nei portafogli Private.Nel caso dei mercati non quotati, la cifra è più piccola ma il contributo del Private è molto maggiore, poiché degli 11 miliardi di euro investiti in private markets italiani circa la totalità è presente nei portafogli della clientela di Private Banking.Il ruolo chiave giocato dall’industria Private viene confermato dall’VIII Quaderno di Ricerca Intermonte che aggiorna ed amplia l’analisi del 2020, concentrandosi sulle diverse forme di finanziamento all’economia reale del Paese, ed in particolare sul sostegno alle aziende produttive da parte del Private Banking. Lo studio evidenzia come, all’interno di un contesto in cui le famiglie italiane possiedono soprattutto quote societarie di imprese proprie non quotate e titoli di Stato, sia proprio l’industria Private a dimostrare con maggiore convinzione la. A differenza degli altri intermediari finanziari, che hanno progressivamente spostato il proprio baricentro verso il debito pubblico, il Private Banking ha consolidato il suo impegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano, offrendo un canale qualificato e selettivo di finanziamento per le imprese.A fine 2024, le famiglie italiane avevano investito, complessivamente, 1.577 miliardi di euro nell’economia reale: il 20% in più del 2018, ma tale crescita è dovuta quasi esclusivamente all’effetto rivalutazione di mercato delle quote societarie. I flussi restano limitati e la preferenza si indirizza verso forme di investimento alternative, come il debito pubblico e gli investimenti esteri. Rimane invece significativa la quota di ricchezza in liquidità (1.593,5 miliardi di euro), mentre crescono le obbligazioni (+76%) soprattutto titoli di Stato e bancari, insieme a una forte crescita delle obbligazioni estere. Gli intermediari, invece, hanno privilegiato i titoli di Stato, riducendo parallelamente gli impieghi verso le imprese produttive: i prestiti bancari alle aziende risultano infatti in calo del 13%.Il Private Banking già oggi rappresenta un attore chiave per il finanziamento dell’economia reale, ma vi sono. In questo senso AIPB ha sviluppato delle proposte concrete.Il primo ambito riguarda l’: i portafogli Private mostrano già una maggiore esposizione all’azionario e una quota contenuta di liquidità, ma esiste spazio per accrescere l’impegno verso equity e private market, attraverso servizi di consulenza evoluta.Un secondo fronte è quello di, contribuendo a superare il modello tradizionale basato su credito bancario e autofinanziamento. Convogliare più risorse verso le PMI e le aziende innovative significa rafforzare la competitività del tessuto produttivo e accompagnarne la crescita dimensionale.Inoltre, è centrale il tema dello. Il Private Banking già oggi copre una quota rilevante delle azioni quotate italiane e ha dimostrato di sostenere anche il segmento non quotato, ma la dimensione complessiva del mercato resta limitata. Un mercato dei capitaliconsentirebbe alle famiglie di diversificare ulteriormente i portafogli e alle imprese di trovare capitali pazienti e di lungo periodo.Per conseguire questi obiettivi, sarà determinante la costruzione di un, in grado di incentivare l’investimento di lungo periodo e premiare strumenti innovativi e armonizzati. PIR alternativi ed ELTIF possono rappresentare veicoli utili, così come incentivi fiscali mirati che favoriscano la permanenza del capitale nelle imprese. Il rafforzamento del mercato dei capitali e l’introduzione di strumenti adeguati consentirebbero al Private Banking di svolgere appieno il proprio ruolo di motore della crescita italiana ed europea.