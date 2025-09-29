Milano 15:12
42.525 -0,28%
Nasdaq 26-set
24.504 0,00%
Dow Jones 26-set
46.247 +0,65%
Londra 15:12
9.316 +0,34%
Francoforte 15:12
23.677 -0,26%

Tamburi, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 121.850 azioni ordinarie (pari allo 0,066% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,2903 euro, per un controvalore di 1.010.175,34 euro.

Al 26 settembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.347.245 azioni proprie, pari all'11,578% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, l'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,33 euro.





Condividi
```