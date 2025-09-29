Tamburi, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 121.850 azioni ordinarie
(pari allo 0,066% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,2903 euro, per un controvalore
di 1.010.175,34 euro
.
Al 26 settembre quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.347.245 azioni proprie, pari all'11,578% del capitale sociale.
Intanto, in Borsa, l'Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,33 euro.