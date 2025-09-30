Milano 10:00
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 29 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 174,803. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 174,033. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 173,777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
