Borse europee deboli con focus su dati macroeconomici e shutdown USA

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei, con l'attenzione su una nuova tornata di dati macroeconomici
incentrata soprattutto sulle rilevazioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti di venerdì. Gli investitori guardano anche alle evoluzioni riguardo all'interruzione dell'attività governativa federale negli USA (shutdown)
, che dovrà essere evitata con un accordo entro la mezzanotte di oggi. Intanto, sono arrivati nuovi annunci della Casa Bianca su dazi, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.
Sul fronte macroeconomico, l'attività manifatturiera cinese si è ridotta per il sesto mese a settembre, mentre la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto. Le vendite al dettaglio in Germania sono inaspettatamente diminuite
ad agosto, con un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, rispetto al +0,6% atteso dal mercato. In Francia
, l'inflazione è aumentata
dell'1,2% a settembre, dopo il +0,9% di agosto, a causa di una marcata accelerazione dei prezzi dei servizi.
In Australia
, la banca centrale ha mantenuto invariati i tassi, come ampiamente previsto. Le indicazioni future della RBA sono state piuttosto hawkish, in quanto non ha segnalato piani per tagli imminenti nemmeno nei prossimi incontri.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.820,3 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,86 dollari per barile.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +90 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, tentenna Londra
, che cede lo 0,24%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,29%.
Sessione debole per il listino milanese
, che scambia con un calo dello 0,23% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,23%, scambiando a 45.036 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,21%); con analoga direzione, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,28%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, svetta Azimut
che segna un importante progresso del 4,11%. Resistente Prysmian
, che segna un aumento dello 0,82%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem
, che ottiene -2,35%. Spicca la prestazione negativa di Leonardo
, che scende dell'1,96%. Stellantis
scende dell'1,63%. Calo deciso per Amplifon
, che segna un -1,59%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+1,15%), OVS
(+1,13%), Maire
(+0,96%) e Moltiply Group
(+0,96%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli
, che prosegue le contrattazioni a -3,26%. Sotto pressione Philogen
, con un forte ribasso del 2,51%. Soffre Carel Industries
, che evidenzia una perdita del 2,43%. Preda dei venditori Juventus
, con un decremento dell'1,65%.