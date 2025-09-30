Milano 10:05
42.340 -0,50%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:05
9.268 -0,34%
Francoforte 10:05
23.681 -0,27%

Chiusura positiva per Wall Street

Chiusura positiva per Wall Street
(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street, trainata dalle azioni tecnologiche. Restano tuttavia le preoccupazioni per un imminente shutdown negli Stati Uniti e per l’annuncio del presidente Trump di ulteriori tariffe commerciali, su legname e prodotti in legno. L'attenzione degli investitori è anche rivolta a un importante rapporto sull’occupazione in calendario questa settimana.

A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.316 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 6.661 punti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,44%); sulla parità l'S&P 100 (+0,16%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+0,55%), informatica (+0,49%) e finanziario (+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia (-1,91%) e telecomunicazioni (-0,45%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+2,07%), Caterpillar (+1,26%), Walt Disney (+1,15%) e Amazon (+1,08%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.

Sotto pressione Boeing, con un forte ribasso dell'1,89%.

Soffre IBM, che evidenzia una perdita dell'1,59%.

Deludente Home Depot, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano AppLovin (+6,36%), Shopify (+6,24%), MicroStrategy Incorporated (+5,62%) e CSX (+5,41%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Warner Bros Discovery, che ha chiuso a -3,31%.

Preda dei venditori Diamondback Energy, con un decremento del 3,15%.

Si concentrano le vendite su Intel, che soffre un calo del 2,87%.

Vendite su Qualcomm, che registra un ribasso del 2,30%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Martedì 30/09/2025
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti)

Mercoledì 01/10/2025
14:15 USA: Occupati ADP (preced. 54K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,7 punti).
