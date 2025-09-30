Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street, trainata dalle azioni tecnologiche. Restano tuttavia le preoccupazioni per un imminente shutdown negli Stati Uniti e per l’annuncio del presidente Trump di ulteriori tariffe commerciali, su legname e prodotti in legno. L'attenzione degli investitori è anche rivolta a un importante rapporto sull’occupazione in calendario questa settimana.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.316 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.661 punti.Guadagni frazionali per il(+0,44%); sulla parità l'(+0,16%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,55%),(+0,49%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,91%) e(-0,45%).Tra i(+2,07%),(+1,26%),(+1,15%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,36%),(+6,24%),(+5,62%) e(+5,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,87%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,30%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 54K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,7 punti).