(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street, trainata dalle azioni tecnologiche. Restano tuttavia le preoccupazioni per un imminente shutdown negli Stati Uniti e per l’annuncio del presidente Trump di ulteriori tariffe commerciali, su legname e prodotti in legno. L'attenzione degli investitori è anche rivolta a un importante rapporto sull’occupazione in calendario questa settimana.
A New York, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.316 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.661 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,44%); sulla parità l'S&P 100
(+0,16%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+0,55%), informatica
(+0,49%) e finanziario
(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori energia
(-1,91%) e telecomunicazioni
(-0,45%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Nvidia
(+2,07%), Caterpillar
(+1,26%), Walt Disney
(+1,15%) e Amazon
(+1,08%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron
, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.
Sotto pressione Boeing
, con un forte ribasso dell'1,89%.
Soffre IBM
, che evidenzia una perdita dell'1,59%.
Deludente Home Depot
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano AppLovin
(+6,36%), Shopify
(+6,24%), MicroStrategy Incorporated
(+5,62%) e CSX
(+5,41%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Warner Bros Discovery
, che ha chiuso a -3,31%.
Preda dei venditori Diamondback Energy
, con un decremento del 3,15%.
Si concentrano le vendite su Intel
, che soffre un calo del 2,87%.
Vendite su Qualcomm
, che registra un ribasso del 2,30%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 30/09/2025
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 43,2 punti; preced. 41,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 95,3 punti; preced. 97,4 punti) Mercoledì 01/10/2025
14:15 USA
: Occupati ADP (preced. 54K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49,1 punti; preced. 48,7 punti).