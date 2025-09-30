Francia, inflazione settembre -1,0% su mese e +1,2% su anno

(Teleborsa) - Risulta sotto le attese l'. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua al +1,2%, rispetto al +0,9% del mese precedente e al +1,3% delle stime degli analisti.Su base mensile si stima un calo dell'1,0%, inferiore al consensus (-0,9%) e dopo il +0,4% di agosto.L', una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell'1,1%, inferiore al +1,3% atteso, rispetto al +0,8% del mese precedente. Su base mensile si rileva un -1,1% (era atteso -0,9%) contro il +0,5% precedente.