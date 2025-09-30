GPI, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

GPI

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (da 20,00 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, confermando ila "" visto l'upside potenziale del 15%.Gli analisti evidenziano che il primo semestre 2025 si è chiuso con una, ricavi a 257,9 milioni di euro (+9,1% anno su anno), trainati dal segmento Software (+13,4%). L'EBITDA ha raggiunto i 46,7 milioni di euro (+14,7%), con un miglioramento della marginalità al 18,1% (+90 bps). L'utile netto ricorrente è aumentato del 20,5% a 3,5 milioni di euro.GPI ha avviato una, volta a migliorare l'efficienza e la capacità commerciale. Il portafoglio ordini è solido, alimentato dai nuovi contratti Consip (valore potenziale di 749 milioni di euro). Prosegue la strategia di internazionalizzazione, con focus sui mercati target e applicazione diretta di tecnologie proprietarie (ad esempio, Ospedale Policura).Con una crescita organica superiore alle aspettative, TP ICAP Midcap rivede al rialzo leggermente l'ipotesi di crescita del fatturato al 9% per l'anno., con ricavi a 557 milioni di euro rispetto ai 550 milioni di euro precedenti e un EBITDA di circa 120 milioni di euro contro i 113 milioni di euro precedenti. Con le nuove stime, necessita di conferme per l'intero anno: prevede una progressione simile a quella del semestre, stimando ora un fatturato del +9,2% a/a per l'esercizio 2025 e un EBITDA del +14,1% a/a per l'esercizio 2025.