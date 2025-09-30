IDNTT: ricavi in crescita del 35% nel primo semestre, utile in leggero calo

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2025 conpari a 13,3 milioni di euro, in crescita del 35,3% rispetto al primo semestre 2024 (9,8 milioni). La marginalità si è incrementata sia in termini assoluti che relativi conche si attesta a 2,1 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto a 1,5 milioni del primo semestre 2024, conche si incrementa dal 15,5% del 30 giugno 2024 al 15,8% del 30 giugno 2025. Il primo semestre si chiude con unconsolidato pari a 0,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 30 giugno 2024 (0,6 milioni), dopo oneri finanziari per 229 mila euro, adeguamento cambi straordinario negativo per 185 mila euro, oneri straordinari per 318 mila euro (legati all'M&A, ai costi di mantenimento della quotazione e altri non ricorrenti) e imposte per 167 mila euro.L'risulta pari a 1,9 milioni di euro, in aumento rispetto a 1,6 milioni al 31 dicembre 2024, con disponibilità liquide pari a 3,4 milioni. Si precisa che, al netto dei finanziamenti per supportare le operazioni di M&A di RLTV e del gruppo Take (compresa la ristrutturazione dell'immobile di quest'ultima) per 770 mila e dell'acquisto di azioni proprie per 63 migliaia, sarebbe migliorativo di circa 0,8 milioni e pari a 1,1 milioni, confermando la solidità finanziaria, anche al netto degli eventi straordinari, e la capacità di generare cassa da parte del Gruppo."Il primo semestre 2025 si chiude con un'da parte del Gruppo, che conferma in modo tangibile la nostra missione e la capacità di creare valore per i nostri stakeholder - ha commentato l'- Proseguiamo con determinazione la costante crescita double digit dall'IPO, un trend che testimonia la resilienza del nostro modello di business rispetto le condizioni geo-politiche e sociali che stiamo vivendo e l'efficacia delle nostre scelte strategiche"."Guardando al futuro, il nostro percorso di sviluppo prosegue spedito, basato sul consolidamento e l'espansione del portafoglio clienti e sull'innovazione tecnologica, sfruttando appieno le sinergie interne e le opportunità di cross selling derivanti dalle acquisizioni strategiche fatte - ha aggiunto - Con questi risultati, e in considerazione della stagionalità favorevole del business, il2025-2027. Un piano ambizioso che ci vede puntare a ricavi tra 38 e 47 milioni e un EBITDA tra 7,5 e 11 milioni entro il 2027".