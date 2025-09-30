Inflazione, "tornano rincari legati alla scuola": i commenti

(Teleborsa) - Secondo i dati provvisori di settembre resi noti oggi dall'Istat,parla di "magra consolazione" sottolineando che "è positivo che su base annua finalmente il carrello della spesa cali da 3,4% di agosto a 3,2%. Non si aveva, infatti, una decelerazione da dicembre 2024. Bene anche che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche scendano dal 4% al 3,8%.erò, mangiare e bere costa comunque lo 0,1% in più rispetto ad agosto. Insomma, i prezzi degli alimentari salgono ancora, anche se con ritmo inferiore. Inoltre, il calo dell'inflazione congiunturale, -0,2% su agosto, è solo un'illusione ottica dovuta al crollo dei prezzi delle voci legate alle vacanze. Il record dei ribassi mensili, infatti, spetta al Trasporto marittimo, -30,5% su agosto. Al secondo posto i Voli Internazionali che precipitano del 24,1% in appena 30 giorni. Sul gradino più basso del podio i Pacchetti vacanza nazionali con -23,8%. Peccato che le ferie siano finite e che, quindi, quasi nessuno si avvantaggerà di questa riduzione" afferma il presidente"Traducendo in euro l'inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 579 euro su base annua, dei quali ben 347 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 367 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 517 euro, ma 307 euro sono soltanto per cibo e bevande e 327 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, mangiare e bere ora costa 240 euro in più, 255 euro per la spesa di tutti i giorni" conclude Dona.Per"i dati provvisori di settembre confermano l’andamento stabile dell’inflazione generale. A influire sul carrello della spesa, in particolare, è la dinamica dei beni alimentari non lavorati, principalmente legata alle condizioni climatiche. Allo stesso tempo, il dato inflattivo all’interno della Distribuzione Moderna mantiene un andamento sostanzialmente in linea con il dato generale, dove a preoccupare è il generale contesto di incertezza e la debolezza dei consumi"."Resta quindi centrale l’impegno che le imprese del retail moderno portano avanti a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, attraverso un’offerta di convenienza e qualità, così come il sostegno alle filiere di eccellenza del Made in Italy. Rientra in questa prospettiva la rinnovata partecipazione delle imprese aderenti a Federdistribuzione all’iniziativa della carta “Dedicata a te”, rivolta ai nuclei familiari economicamente più fragili, prossima all’avvio.Occorre che il rilancio della domanda interna torni al centro dell’agenda economica nazionale, per sostenere la crescita del Paese. A tal fine, l’imminente Legge di Bilancio rappresenta un passaggio decisivo per destinare le risorse disponibili a interventi mirati al sostegno dei redditi di famiglie e imprese".Quadro che resta complesso anche per"Proseguono i forti rincari dei prezzi dei generi alimentari, al punto che una famiglia con due figli solo per bere e mangiare deve mettere oggi in conto una maggiore spesa da +347 euro annui rispetto al 2024", si legge nella nota. “Gli italiani stanno affrontando una stangata silenziosa – spiega il presidente Gabriele Melluso – Mentre l’inflazione si mantiene stabile al +1,6%, alcuni comparti chiave per le famiglie registrano prezzi in sensibile ascesa. E’ il caso degli alimentari, il cui trend appare in forte crescita anche a settembre, registrando un +3,8% su anno, con punte del +4,8% per gli alimentari non lavorati”.“In termini di spesa, ciò equivale ad un aggravio da +347 euro annui per una famiglia con due figli, mentre se si considera la generalità dei consumatori, la stangata alimentare complessiva raggiunge in Italia i 6,2 miliardi di euro su base annua. Una situazione che preoccupa perché si tratta di beni primari di cui i cittadini non possono fare a meno, i cui aumenti incidono sulla capacità di spesa delle famiglie erodendo i redditi e cambiando profondamente le abitudini alimentari degli italiani. L’appello al governo è quello di rimettere mano al potere d’acquisto delle famiglie italiane che da anni non riparte, mentre nel resto d’Europa redditi, capacità di spesa e salari crescono in maniera costante” – conclude Melluso.L’Istat conferma gli allarmi delcirca il caro-scuola, con i prezzi dei libri di testo che a settembre registrano in incremento medio del +2,5% su anno, mentre i listini del materiale scolastico rincarano del +6,1%, afferma l’associazione dei consumatori, commentando i dati sull’inflazione.A settembre l’inflazione si attesta al +1,6% su anno che, in termini di spesa e considerati i consumi totali delle famiglie, equivale ad un maggiore esborso pari a +526 euro annui per la famiglia “tipo”, +716 euro per un nucleo con due figli – calcola il Codacons.Alcune voci, tuttavia, re, come il comparto della scuola: secondo i dati dell’Istat, infatti, a settembre i prezzi del materiale scolastico (cartoleria e materiale da disegno) aumentano in media del +6,1% su anno, mentre i listini dei libri scolastici segnano un rialzo medio del +2,5% che, aggiunto al +3,8% dello scorso anno, porta la spesa media delle famiglie per i libri di testo a salire del +6,3% nell’ultimo biennio, a dimostrazione di come tutte le denunce del Codacons circa il caro-scuola e la stangata d’autunno a carico delle famiglie fossero più che fondate.Dopo mesi di stabilità, l’indice NIC mostra una variazione congiunturale del -0,2%. Una correzione di tale portata assente da un anno: l’ultima volta fu a settembre 2024, mentre nel 2025 solo maggio aveva registrato un -0,1%", sottolineache riflette sulla lettura dell'inflazione Italia di settembre che parla di "un segnale che racconta più di un semplice dato mensile. Non è il dato in sé a sorprendere, ma la dinamica interna: il carrello della spesa frena per la prima volta dopo otto mesi, dal 3,4% al 3,2%, alleggerendo la pressione sulle famiglie.La scomposizione - spiega - rivela una fotografia più sfumata. I beni alimentari mostrano una doppia velocità: i non lavorati rallentano (+4,8% da +5,6%), i lavorati accelerano (+3,0% da +2,7%). Nei servizi, invece, la vera notizia è la correzione dei trasporti: -3,3% su base mensile, con un crollo del trasporto aereo (-22,6%) e del marittimo (-30%). Dinamiche stagionali che, tuttavia, non cancellano i picchi registrati su base annua: i voli nazionali restano in testa con un rincaro del 25,4%.La stagionalità si riflette anche sul fronte dell’istruzione. Come ogni settembre, tornano i rincari legati alla scuola: i libri scolastici salgono del 2,5% su base mensile, meno del 3,8% del 2024 e del 4,9% del 2023, ma pur sempre superiori ai rialzi medi del periodo 2016-2022. Più sostenuti, invece, gli aumenti per l’infanzia e la primaria (+2,0%) e per la secondaria (+0,9%). Cancelleria e materiale da disegno segnano +1,6%. Un ritorno a scuola che pesa psicologicamente più che sull’indice generale: l’intera divisione “Istruzione” vale meno dell’1% del paniere, con un impatto trascurabile sul dato headline, ma evidente sul budget delle famiglie.Sul fronte energia,gli energetici regolamentati accelerano al +14,0%, mentre quelli non regolamentati riducono il calo a -5,2%. Ne esce un quadro in cui i beni (+0,7% a/a) recuperano terreno e i servizi (+2,6% a/a) rallentano, riducendo il differenziale a 1,9 punti.