Kimbo, finanziamento di 5 milioni di euro da Mediocredito Centrale e BdM Banca

(Teleborsa) - Con unsupportano il piano di investimenti di, storica azienda napoletana e primario produttore di caffè a livello internazionale.Il finanziamento, che ha una durata di 5 anni, è stato erogato nell'ambito delstanziato dalle banche del Gruppo MCC per supportare le imprese dela far fronte alle difficoltà dovute all'incremento del prezzo del caffè e dei costi. In particolare, l'operazione sosterrà il nuovo piano industriale che Kimbo ha varato nel 2025 e che vede l'azienda impegnata in un percorso di crescita internazionale fino al 2029."Nel piano 2025/29 sono previsti investimenti importanti sia in capacità produttiva sia a supporto dello sviluppo del business in Italia e all'estero: dall'Est Europa alla Francia, dal Regno Unito agli USA", dice"In un momento complesso per la filiera del caffè, siamo particolarmente orgogliosi di supportare Kimbo, vera e propria eccellenza agroalimentare del Mezzogiorno, e i suoi progetti di crescita - commenta- Con questa operazione, MCC e BdM confermano il proprio sostegno alle realtà che uniscono tradizione, sostenibilità e capacità di competere sui mercati internazionali, generando un impatto positivo nei territori in cui operano""Poter contribuire allo sviluppo di Kimbo, simbolo di eccellenza e qualità anche a livello internazionale, è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta- Come banca di territorio, è nostro compito accompagnare la crescita delle imprese locali, favorendo investimenti e competitività, perché valorizzare realtà come questa significa generare sviluppo sostenibile e prospettive concrete per la comunità".