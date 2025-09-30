Milano 11:11
42.502 -0,12%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 11:11
9.279 -0,22%
Francoforte 11:11
23.734 -0,05%

Kimbo, finanziamento di 5 milioni di euro da Mediocredito Centrale e BdM Banca

Agroalimentare, Economia
Kimbo, finanziamento di 5 milioni di euro da Mediocredito Centrale e BdM Banca
(Teleborsa) - Con un finanziamento di 5 milioni di euro, Mediocredito Centrale e BdM Banca supportano il piano di investimenti di Kimbo, storica azienda napoletana e primario produttore di caffè a livello internazionale.

Il finanziamento, che ha una durata di 5 anni, è stato erogato nell'ambito del plafond di 50 milioni di euro stanziato dalle banche del Gruppo MCC per supportare le imprese del comparto della torrefazione a far fronte alle difficoltà dovute all'incremento del prezzo del caffè e dei costi. In particolare, l'operazione sosterrà il nuovo piano industriale che Kimbo ha varato nel 2025 e che vede l'azienda impegnata in un percorso di crescita internazionale fino al 2029.

"Nel piano 2025/29 sono previsti investimenti importanti sia in capacità produttiva sia a supporto dello sviluppo del business in Italia e all'estero: dall'Est Europa alla Francia, dal Regno Unito agli USA", dice Massimo Iasi, Group CFO di Kimbo.

"In un momento complesso per la filiera del caffè, siamo particolarmente orgogliosi di supportare Kimbo, vera e propria eccellenza agroalimentare del Mezzogiorno, e i suoi progetti di crescita - commenta Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale - Con questa operazione, MCC e BdM confermano il proprio sostegno alle realtà che uniscono tradizione, sostenibilità e capacità di competere sui mercati internazionali, generando un impatto positivo nei territori in cui operano"

"Poter contribuire allo sviluppo di Kimbo, simbolo di eccellenza e qualità anche a livello internazionale, è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta Giovanni Castello, Responsabile Commerciale di BdM Banca - Come banca di territorio, è nostro compito accompagnare la crescita delle imprese locali, favorendo investimenti e competitività, perché valorizzare realtà come questa significa generare sviluppo sostenibile e prospettive concrete per la comunità".

(Foto: Tyler Nix su Unsplash)
Condividi
```