L'Europa resta al palo con focus su dati macro, a Milano vola Azimut

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con l'attenzione su una nuova tornata di dati macroeconomici
incentrata soprattutto sulle rilevazioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti di venerdì. Gli investitori guardano anche alle evoluzioni riguardo all'interruzione dell'attività governativa federale negli USA (shutdown)
, che dovrà essere evitata con un accordo entro la mezzanotte di oggi. Intanto, sono arrivati nuovi annunci della Casa Bianca su dazi, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.
Sul fronte macroeconomico, l'attività manifatturiera cinese si è ridotta per il sesto mese a settembre, mentre la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto. Le vendite al dettaglio in Germania sono inaspettatamente diminuite
ad agosto, con un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, rispetto al +0,6% atteso dal mercato. In Francia
, l'inflazione è aumentata
dell'1,2% a settembre, dopo il +0,9% di agosto, a causa di una marcata accelerazione dei prezzi dei servizi. In Italia
, l'inflazione a settembre evidenzia
una variazione del -0,2% su base mensile e del +1,6% su base annua (come nel mese precedente).
In Australia
, la banca centrale ha mantenuto invariati i tassi, come ampiamente previsto. Le indicazioni future della RBA sono state piuttosto hawkish, in quanto non ha segnalato piani per tagli imminenti nemmeno nei prossimi incontri.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.814,7 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,84% e continua a trattare a 62,92 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,55%. Tra i mercati del Vecchio Continente
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,35%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 42.560 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.154 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(0%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(0%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Azimut
, che vanta un incisivo incremento del 4,01%. Giornata moderatamente positiva per Unicredit
, che sale di un frazionale +1,01%. Seduta senza slancio per Prysmian
, che riflette un moderato aumento dello 0,86%. Piccolo passo in avanti per Lottomatica
, che mostra un progresso dello 0,79%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -2,59%. Sotto pressione Mediobanca
, con un forte ribasso del 2,49%. Soffre Amplifon
, che evidenzia una perdita dell'1,94%. Preda dei venditori Stellantis
, con un decremento dell'1,84%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+3,44%), OVS
(+2,41%), Ariston Holding
(+2,29%) e NewPrinces
(+1,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli
, che continua la seduta con -2,47%. Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo del 2,09%. Vendite su Juventus
, che registra un ribasso dell'1,94%. Deludente Alerion Clean Power
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.