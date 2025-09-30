Listini europei cauti con focus su possibile shutdown USA e nuovi dazi

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei
, con l'attenzione sul possibile shutdown del governo statunitense
. Non c'è ancora stata una svolta nei colloqui tra Trump e i Democratici del Congresso per impedire una chiusura delle attività del governo domani. Intanto, sono arrivati nuovi annunci della Casa Bianca su dazi, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.
Sul fronte macroeconomico, l'attività manifatturiera cinese si è ridotta per il sesto mese a settembre, mentre la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto. Le vendite al dettaglio tedesche
sono inaspettatamente diminuite ad agosto, con un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, rispetto al +0,6% atteso dal mercato. In Francia
, l'inflazione
è aumentata dell'1,2% a settembre, dopo il +0,9% di agosto, a causa di una marcata accelerazione dei prezzi dei servizi.
In Australia
, la banca centrale
ha mantenuto invariati i tassi, come ampiamente previsto. Le indicazioni future della RBA sono state piuttosto hawkish, in quanto non ha segnalato piani per tagli imminenti nemmeno nei prossimi incontri.
Con riguardo al conflitto in Palestina, Trump ha ospitato il Primo Ministro israeliano Netanyahu alla Casa Bianca
per sostenere un piano di pace in 20 punti sponsorizzato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza. Netanyahu ha appoggiato la proposta, citando l'allineamento con gli obiettivi di Israele, tra cui il ritiro graduale, lo scambio di ostaggi e il disarmo di Hamas. Tuttavia, con Hamas escluso dall'accordo e significativi ostacoli politici ancora presenti, il suo successo è incerto.
L'Euro / Dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.853,7 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 62,97 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +90 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,52%. Tra le principali Borse europee
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,28%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 42.496 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si posiziona a 45.093 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,06%); come pure, sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,17%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Azimut
(+2,91%), Brunello Cucinelli
(+1,60%) e Buzzi
(+0,56%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Piccola perdita per Amplifon
, che scambia con un -0,85%. Tentenna Nexi
, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole Saipem
, che registra una flessione dello 0,67%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+4,01%), Ferragamo
(+2,04%), Zignago Vetro
(+1,55%) e Intercos
(+0,99%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli
, che prosegue le contrattazioni a -1,24%. Si muove sotto la parità Italmobiliare
, evidenziando un decremento dell'1,15%. Contrazione moderata per Carel Industries
, che soffre un calo dello 0,88%. Sottotono Philogen
che mostra una limatura dello 0,84%.