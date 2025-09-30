Listini europei cauti con focus su possibile shutdown USA e nuovi dazi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Brunello Cucinelli

Buzzi

Leonardo

Amplifon

Nexi

Saipem

Avio

Ferragamo

Zignago Vetro

Intercos

Danieli

Italmobiliare

Carel Industries

Philogen

(Teleborsa) -, con l'attenzione sul. Non c'è ancora stata una svolta nei colloqui tra Trump e i Democratici del Congresso per impedire una chiusura delle attività del governo domani. Intanto, sono arrivati nuovi annunci della Casa Bianca su dazi, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.Sul fronte macroeconomico, l'attività manifatturiera cinese si è ridotta per il sesto mese a settembre, mentre la produzione industriale giapponese è diminuita più del previsto ad agosto. Lesono inaspettatamente diminuite ad agosto, con un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, rispetto al +0,6% atteso dal mercato. In, l'è aumentata dell'1,2% a settembre, dopo il +0,9% di agosto, a causa di una marcata accelerazione dei prezzi dei servizi.In, laha mantenuto invariati i tassi, come ampiamente previsto. Le indicazioni future della RBA sono state piuttosto hawkish, in quanto non ha segnalato piani per tagli imminenti nemmeno nei prossimi incontri.Con riguardo al conflitto in Palestina,per sostenere un piano di pace in 20 punti sponsorizzato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza. Netanyahu ha appoggiato la proposta, citando l'allineamento con gli obiettivi di Israele, tra cui il ritiro graduale, lo scambio di ostaggi e il disarmo di Hamas. Tuttavia, con Hamas escluso dall'accordo e significativi ostacoli politici ancora presenti, il suo successo è incerto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.853,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 62,97 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +90 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,52%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.496 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 45.093 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); come pure, sulla parità il(+0,17%).di Milano, troviamo(+2,91%),(+1,60%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%. Tentenna, che cede lo 0,75%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.del FTSE MidCap,(+4,01%),(+2,04%),(+1,55%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,15%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%.