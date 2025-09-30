PLC conferma obiettivi 2025 con pipeline significativa di opportunità commerciali

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha chiuso ilconpari a 32.254 migliaia di euro (44.158 migliaia al 30 giugno 2024), Margine Operativo Lordo () positivo per 4.764 migliaia (positivo per 4.098 migliaia al 30 giugno 2024) epositivo per 2.566 migliaia (positivo per 8.604 migliaia al 30 giugno 2024; il risultato complessivo del periodo comparativo dello scorso esercizio beneficiava, per 6.726 migliaia, degli effetti contabili derivanti dalla operazione straordinaria di cessione della partecipazione detenuta in Schmack Biogas).La riduzione neirispetto al primo semestre 2024 - sostanzialmente ascrivibile al minor contributo nel periodo delle attività di revamping caratterizzate, nello stesso periodo del precedente esercizio, da volumi non ordinari - si stima possa essere recuperata nella seconda parte dell'anno, dove tanto per il Segmento Ingegneria & Costruzione, quanto per il Segmento Servizi, sono previsti volumi in crescita.L'di Gruppo, nonostante la distribuzione di dividendi per circa 2,2 milioni effettuata nel mese di maggio 2025, registra un significativo miglioramento passando da 12.915 migliaia positivi al 31 dicembre 2024 a 17.498 migliaia positivi al 30 giugno 2025, grazie all'ottima performance economica dei principali segmenti di business ed alla positiva evoluzione del capitale circolante netto.Ildelle attività in portafoglio è pari a circa 135 milioni, superiore alle precedenti rilevazioni e caratterizzato da attività che saranno realizzate in gran parte nel 2026 e in parte residuale nel 2027. La società segnala una pipeline significativa di opportunità commerciali in fase di negoziazione, per un controvalore complessivo di circa 150 milioni (+50% circa rispetto alla precedente rilevazione al 31 dicembre 2024), che include anche diversi progetti basati su tecnologia BESS.Il Consiglio di Amministrazioneper l'esercizio 2025, con un EBITDA atteso nel range 9-11 milioni di euro, come già riflessi nel budget approvato in data 12 marzo 2025 (in incremento rispetto alla guidance di Piano Industriale che riportava per l'esercizio 2025 un EBITDA nel range 7-9 milioni), nonostante un perimetro societario ridotto.