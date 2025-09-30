Wall Street cauta con rischio shutdown negli USA

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, con gli investitori in attesa del rapporto cruciale sul mercato del lavoro
e preoccupati per i possibili ritardi nella pubblicazione dovuti al potenziale blocco delle attività governative federali negli USA
, noto come shutdown. Interruzione che dovrà essere evitata con un accordo entro la mezzanotte di oggi.
I precedenti blocchi hanno avuto un impatto limitato sui mercati, ma alcuni analisti hanno avvertito che questa volta lo shutdown potrebbe essere più destabilizzante, a fronte del delicato contesto economico.
"I blocchi tendono a rappresentare un'interruzione temporanea piuttosto che un freno permanente, in quanto gli impatti economici a breve termine vengono spesso recuperati nel tempo", ha affermato Jack Janasiewicz, responsabile della strategia di portafoglio di Natixis Investment Managers. "Tuttavia, la durata di qualsiasi blocco può influire sulla raccolta e la pubblicazione di dati economici importanti, soprattutto in un momento in cui l'economia si trova in una fase cruciale per quanto riguarda crescita e inflazione".
Intanto, sono arrivati nuovi annunci della Casa Bianca su dazi
, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.
Nel frattempo, gli addetti ai lavori guardano anche alla serie di interventi di vari funzionari Fed
, per capire l'orientamento della banca centrale americana, tra cui il vicepresidente Philip Jefferson, Susan Collins della Fed di Boston, Austan Goolsbee della Fed di Chicago e Lorie Logan della Fed di Dallas.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 46.285 punti, mentre è in lieve calo l'S&P-500
che continua la giornata sotto la parità a 6.647 punti. Debole anche il Nasdaq 100
(-0,33%); sulla stessa tendenza, l'S&P 100
che mostra un calo dello 0,31%.