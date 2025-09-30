Wall Street cauta con rischio shutdown negli USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, con gli investitori in attesa del rapporto cruciale sule preoccupati per i possibili ritardi nella pubblicazione dovuti al potenziale, noto come shutdown. Interruzione che dovrà essere evitata con un accordo entro la mezzanotte di oggi.I precedenti blocchi hanno avuto un impatto limitato sui mercati, ma alcuni analisti hanno avvertito che questa volta lo shutdown potrebbe essere più destabilizzante, a fronte del delicato contesto economico."I blocchi tendono a rappresentare un'interruzione temporanea piuttosto che un freno permanente, in quanto gli impatti economici a breve termine vengono spesso recuperati nel tempo", ha affermato Jack Janasiewicz, responsabile della strategia di portafoglio di Natixis Investment Managers. "Tuttavia, la durata di qualsiasi blocco può influire sulla raccolta e la pubblicazione di dati economici importanti, soprattutto in un momento in cui l'economia si trova in una fase cruciale per quanto riguarda crescita e inflazione".Intanto, sono arrivati, che questa volta colpiscono mobili da bagno, legname e altri beni. Il presidente Trump ha chiamato in causa la "difesa nazionale" annunciando i dazi sui mobili stranieri che entreranno in vigore il 14 ottobre, seguendo quelli su camion e farmaci che saranno implementati già domani.Nel frattempo, gli addetti ai lavori guardano anche alla serie di, per capire l'orientamento della banca centrale americana, tra cui il vicepresidente Philip Jefferson, Susan Collins della Fed di Boston, Austan Goolsbee della Fed di Chicago e Lorie Logan della Fed di Dallas.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 46.285 punti, mentre è in lieve calo l'che continua la giornata sotto la parità a 6.647 punti. Debole anche il(-0,33%); sulla stessa tendenza, l'che mostra un calo dello 0,31%.