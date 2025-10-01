Allcore, Francesco Grieco nominato nuovo CFO

Allcore

(Teleborsa) -, società a capo di un Gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, comunica che Francesco Grieco è stato nominato nuovo Chief Financial Officer del Gruppo andando a sostituire Luca Tempesta che ha concluso al 30 settembre la sua collaborazione con il Gruppo, come già anticipato nel comunicato stampa dell'8 agosto 2025.Francesco Grieco è un CFO con oltre vent’anni di esperienza nell’area finance. Precedentemente è stato CFO e Investor Relator di YOLO Group S.p.A, ha guidato la Corporate Finance di Baker Tilly Italia ed ha ricoperto incarichi apicali nel gruppo FFG Group Gmbh, settore macchine utensile, come Risk Manager e Managing Director di IMAS; è stato Investment Manager di un family office specializzato nel settore machinery, dopo gli inizi in KPMG tra Audit e Transaction & Restructuring services.dichiara: “A nome di tutto il gruppo, diamo il benvenuto a Francesco Grieco come CFO di Allcore. Con l’ingresso di Francesco,e potenziamo la squadra manageriale già di primissimo livello che, siamo certi, saprà imprimere ulteriore slancio nello sviluppo del nostro business e alla valorizzazione del Gruppo. Colgo l’occasione per ringraziare Luca Tempesta per i traguardi raggiunti, il valore aggiunto in questi anni e la professionalità profusa, tutto il Gruppo gli augura le migliori fortune professionali”.