Banca Popolare Pugliese, nel semestre l’utile netto sale a 9,86 milioni di euro

(Teleborsa) - Il primo semestre 2025 di Banca Popolare Pugliese
è segnato da una moderata crescita economica globale influenzata da elementi di incertezza sia geopolitica che commerciale. Il contesto economico globale è stato, inoltre, condizionato dall’introduzione di barriere tariffarie da parte degli Stati Uniti, che hanno gravato sul commercio internazionale, e dalla volatilità della politica economica americana, che ha fatto registrare un deprezzamento del dollaro di oltre il 10% verso l’euro.
I crediti verso clientela
ordinaria al lordo delle rettifiche di valore ammontano, al 30 giugno 2025, a 3.377 milioni di euro, in incremento di 92,81 milioni di euro (+2,83% rispetto al 31 dicembre 2024); mentre i crediti verso clientela netti ammontano 3.274 milioni di euro, registrando un incremento di 89,70 milioni (+2,82% rispetto al 31 dicembre 2024).
I crediti deteriorati netti
, pari a 120 milioni di euro, rappresentano il 3,68% del totale dei crediti netti (3,63% al 31 dicembre 2024) e registrano un incremento complessivo di 4,68 milioni di euro (+4,05%). Nel dettaglio, i crediti in sofferenza ammontano a 40,28 milioni di euro (+2,47%), le inadempienze probabili a 59,83 milioni di euro (+5,00%) e i crediti scaduti e sconfinati a 20,26 milioni di euro (+4,44%). Il tasso di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2025 si attesta al 42,54% e quello dei crediti in sofferenza al 56,08% (al lordo degli stralci rispettivamente 52,62% e 70,44%).
La raccolta complessiva
da clientela ordinaria ammonta a 5.486,51 milioni di euro (+ 96,09 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024) di cui 4.024,38 milioni di euro di raccolta diretta e 1.462,13 milioni di euro di raccolta indiretta.
Il margine di interesse
al 30 giugno 2025 si attesta a 56,39 milioni di euro, registrando un decremento di 4,71 milioni di euro (-7,71% rispetto al 30 giugno 2024), quale effetto di un decremento degli interessi attivi (- 4,83 milioni di euro) e degli interessi passivi (-0,12 milioni di euro). Il margine di intermediazione si attesta a 80,97 milioni di euro in decremento di 3,16 milioni di euro (-3,76%) quale effetto del decremento del succitato margine di interesse, dell’incremento delle commissioni nette di 0,27 milioni di euro (+1,30%), dei dividendi di 0,29 milioni di euro (+13,70%) e del risultato netto delle attività finanziarie di 0,99 milioni di euro (+208,46%).
L’utile netto
- che si attesta a 9,86 milioni di euro, in incremento di 0,79 milioni rispetto ai 9,07 milioni di euro del 30 giugno 2024 - consente di conseguire un ROE
annualizzato del 5,34% e un Cost/Income ratio
del 69,31%. Gli indicatori di liquidità Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) al 30 giugno 2025 sono oltre i requisiti regolamentari attestandosi, rispettivamente, a 188,31% e 146,27%.
Il patrimonio netto
della Banca, al 30 giugno 2025, comprensivo dell’utile in formazione, è pari a 379,26 milioni di euro (+0,54% rispetto al 31 dicembre 2024) e consente di determinare i seguenti coefficienti patrimoniali
: CET1, TIER1 e TOTAL CAPITAL RATIO al 21,63%, ben oltre i requisiti di vigilanza.
La Banca fa sapere che nel primo semestre 2025 ha continuato ad operare "secondo la strategia e le iniziative progettuali declinate nel Piano Industriale 2023-2025, consolidando i risultati conseguiti e migliorando l’efficienza dei servizi e dei processi aziendali".
La Banca, in vista della conclusione del Piano Industriale 2023/2025, 2ha già avviato le attività per la definizione del prossimo Piano triennale con il quale intende proseguire, seppur in un contesto economico ancora incerto, nel miglioramento del presidio dei rischi e dell’efficienza operativa, delle performance economiche e patrimoniali, nonché nel rafforzamento della compagine sociale".